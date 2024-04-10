Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Дальше только Lada". Стали известны самые дешевые иномарки в России - 10.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240410/avto-847256938.html
"Дальше только Lada". Стали известны самые дешевые иномарки в России
"Дальше только Lada". Стали известны самые дешевые иномарки в России - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Дальше только Lada". Стали известны самые дешевые иномарки в России
Весной 2024 года в России произошли значительные изменения в прайс-листах на новые автомобили, в список самых доступных иномарок на российском рынке вошли... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:31+0300
2024-04-10T11:39+0300
россия
авто
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/96/840299687_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_eb42d22f82b2cc48fa0cd09f6a32c6ad.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Весной 2024 года в России произошли значительные изменения в прайс-листах на новые автомобили, в список самых доступных иномарок на российском рынке вошли некоторые китайские бренды, пишет Autonews.ru.Согласно изданию, одним из самых дешевых иностранных кроссоверов в России стал китайский Livan X3 Pro, который представляет собой перелицованный Geely Vision X3. Его цена составляет минимум 1 879 900 рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСедан Changan Alsvin на данный момент остается самой доступной иномаркой на российском рынке. В дилерском центре в Москве Changan Alsvin в начальной комплектации представлен за 1 820 000 рублей, говорится в статье."Дешевле сейчас можно купить только Lada. Здесь каждый решает сам. Мы готовы обсудить персональную скидку. Также можно сэкономить, оформив кредит и трейд-ин. В этом случае скидка может достигать 200 тысяч рублей", - отмечают дилеры.Другим наиболее доступным кроссовером стал Chery - Tiggo 4, который получил обновленную версию, стоимость которой минимум 2 120 000 рублей. Он оснащен сдвоенными экранами и мультимедийной системой с диагональю 10,25 дюйма каждый. Однако цена на автомобили может быть выше официальной, поэтому клиентам рекомендуется обсудить персональную скидку с дилерами.В издании отметили, что также можно сэкономить на оформлении кредита или трейд-ине. Некоторые модели доступны только в базовой комплектации, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240408/lada-847171524.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/96/840299687_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_37e58ac07a4037488566886f019f5cb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, новости
РОССИЯ, Авто, Новости
11:31 10.04.2024 (обновлено: 11:39 10.04.2024)
 
"Дальше только Lada". Стали известны самые дешевые иномарки в России

Autonews.ru: модели Chery и Livan попали в список самых доступных автомобилей в России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Весной 2024 года в России произошли значительные изменения в прайс-листах на новые автомобили, в список самых доступных иномарок на российском рынке вошли некоторые китайские бренды, пишет Autonews.ru.
Согласно изданию, одним из самых дешевых иностранных кроссоверов в России стал китайский Livan X3 Pro, который представляет собой перелицованный Geely Vision X3. Его цена составляет минимум 1 879 900 рублей.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Седан Changan Alsvin на данный момент остается самой доступной иномаркой на российском рынке. В дилерском центре в Москве Changan Alsvin в начальной комплектации представлен за 1 820 000 рублей, говорится в статье.
"Дешевле сейчас можно купить только Lada. Здесь каждый решает сам. Мы готовы обсудить персональную скидку. Также можно сэкономить, оформив кредит и трейд-ин. В этом случае скидка может достигать 200 тысяч рублей", - отмечают дилеры.
Другим наиболее доступным кроссовером стал Chery - Tiggo 4, который получил обновленную версию, стоимость которой минимум 2 120 000 рублей.
Он оснащен сдвоенными экранами и мультимедийной системой с диагональю 10,25 дюйма каждый. Однако цена на автомобили может быть выше официальной, поэтому клиентам рекомендуется обсудить персональную скидку с дилерами.
В издании отметили, что также можно сэкономить на оформлении кредита или трейд-ине. Некоторые модели доступны только в базовой комплектации, заключили в издании.
Lada Granta
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с "автоматом"
8 апреля, 10:33
 
РОССИЯАвтоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала