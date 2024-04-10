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"Дальше только Lada". Стали известны самые дешевые иномарки в России

"Дальше только Lada". Стали известны самые дешевые иномарки в России - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Дальше только Lada". Стали известны самые дешевые иномарки в России

Весной 2024 года в России произошли значительные изменения в прайс-листах на новые автомобили, в список самых доступных иномарок на российском рынке вошли... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T11:31+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Весной 2024 года в России произошли значительные изменения в прайс-листах на новые автомобили, в список самых доступных иномарок на российском рынке вошли некоторые китайские бренды, пишет Autonews.ru.Согласно изданию, одним из самых дешевых иностранных кроссоверов в России стал китайский Livan X3 Pro, который представляет собой перелицованный Geely Vision X3. Его цена составляет минимум 1 879 900 рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСедан Changan Alsvin на данный момент остается самой доступной иномаркой на российском рынке. В дилерском центре в Москве Changan Alsvin в начальной комплектации представлен за 1 820 000 рублей, говорится в статье."Дешевле сейчас можно купить только Lada. Здесь каждый решает сам. Мы готовы обсудить персональную скидку. Также можно сэкономить, оформив кредит и трейд-ин. В этом случае скидка может достигать 200 тысяч рублей", - отмечают дилеры.Другим наиболее доступным кроссовером стал Chery - Tiggo 4, который получил обновленную версию, стоимость которой минимум 2 120 000 рублей. Он оснащен сдвоенными экранами и мультимедийной системой с диагональю 10,25 дюйма каждый. Однако цена на автомобили может быть выше официальной, поэтому клиентам рекомендуется обсудить персональную скидку с дилерами.В издании отметили, что также можно сэкономить на оформлении кредита или трейд-ине. Некоторые модели доступны только в базовой комплектации, заключили в издании.

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