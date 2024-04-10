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Россия будет ориентироваться на глубоководную добычу нефти и газа
Россия будет ориентироваться на глубоководную добычу нефти и газа - 10.04.2024, ПРАЙМ
Россия будет ориентироваться на глубоководную добычу нефти и газа
Россия будет ориентироваться на глубоководную добычу нефти и газа в ближайшие десятилетия, поскольку только она может обеспечить необходимый уровень добычи в... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:08+0300
2024-04-10T12:08+0300
2024-04-10T12:08+0300
энергетика
добыча нефти
нефть
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия будет ориентироваться на глубоководную добычу нефти и газа в ближайшие десятилетия, поскольку только она может обеспечить необходимый уровень добычи в стране, заявил глава Роснедр Евгений Петров. "Мы знаем, что вся жизнь вышла из моря. А мы, наоборот, в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия, уйдем в море, потому что только глубоководная добыча на нефть и газ даст нам возможность необходимый уровень добычи", - сказал Петров, выступая на Дне российского недропользования в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Он добавил, что сейчас на международной арене также "идет мощнейшая борьба за доступ к твердым полезным ископаемым", которые находятся на дне Мирового океана. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
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добыча нефти, нефть
Энергетика, добыча нефти, Нефть
Россия будет ориентироваться на глубоководную добычу нефти и газа
Роснедра: РФ будет ориентироваться на глубоководную добычу нефти и газа в ближайшие годы
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия будет ориентироваться на глубоководную добычу нефти и газа в ближайшие десятилетия, поскольку только она может обеспечить необходимый уровень добычи в стране, заявил глава Роснедр Евгений Петров.
"Мы знаем, что вся жизнь вышла из моря. А мы, наоборот, в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия, уйдем в море, потому что только глубоководная добыча на нефть и газ даст нам возможность необходимый уровень добычи", - сказал Петров, выступая на Дне российского недропользования в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
Он добавил, что сейчас на международной арене также "идет мощнейшая борьба за доступ к твердым полезным ископаемым", которые находятся на дне Мирового океана.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
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