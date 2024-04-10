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Глава Гагаузии высоко оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ - 10.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240410/gagauiziya-847249672.html
Глава Гагаузии высоко оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ
Глава Гагаузии высоко оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ - 10.04.2024, ПРАЙМ
Глава Гагаузии высоко оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ
Подписанное в Москве соглашение с Промсвязьбанком (ПСБ) о сотрудничестве в финансовой сфере является важным шагом, который даст региону надежду на светлое... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:15+0300
2024-04-10T09:26+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Подписанное в Москве соглашение с Промсвязьбанком (ПСБ) о сотрудничестве в финансовой сфере является важным шагом, который даст региону надежду на светлое будущее. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила глава автономии Евгения Гуцул."Соглашение, которое было подписано между властями Гагаузской автономии, спикером Народного собрания Дмитрием Георгиевичем Константиновым и руководством ПСБ, - это очень важный шаг, который даст нашим людям надежду на светлое будущее, на благополучие", - отметила она.Гуцул также добавила, что соглашение позволит пенсионерам и бюджетникам Гагаузии получать дополнительные выплаты через банковскую систему "Мир". В рамках соглашения предусмотрено установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Соглашение было подписано председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым, и главой Гагаузии Евгенией Гуцул.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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псб, новости, гагаузия, карта "мир", россия, финансы
Экономика, ПСБ, Новости, ГАГАУЗИЯ, карта "Мир", РОССИЯ, Финансы
09:15 10.04.2024 (обновлено: 09:26 10.04.2024)
 
Глава Гагаузии высоко оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ

Гуцул: соглашение Гагаузии с ПСБ даст жителям автономии надежду на светлое будущее

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПАО "Промсвязьбанк"
ПАО Промсвязьбанк - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Подписанное в Москве соглашение с Промсвязьбанком (ПСБ) о сотрудничестве в финансовой сфере является важным шагом, который даст региону надежду на светлое будущее. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила глава автономии Евгения Гуцул.
"Соглашение, которое было подписано между властями Гагаузской автономии, спикером Народного собрания Дмитрием Георгиевичем Константиновым и руководством ПСБ, - это очень важный шаг, который даст нашим людям надежду на светлое будущее, на благополучие", - отметила она.
Гуцул также добавила, что соглашение позволит пенсионерам и бюджетникам Гагаузии получать дополнительные выплаты через банковскую систему "Мир".
В рамках соглашения предусмотрено установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Соглашение было подписано председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым, и главой Гагаузии Евгенией Гуцул.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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