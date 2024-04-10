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Глава Гагаузии высоко оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ

Глава Гагаузии высоко оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ - 10.04.2024, ПРАЙМ

Глава Гагаузии высоко оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ

Подписанное в Москве соглашение с Промсвязьбанком (ПСБ) о сотрудничестве в финансовой сфере является важным шагом, который даст региону надежду на светлое... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T09:15+0300

2024-04-10T09:15+0300

2024-04-10T09:26+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Подписанное в Москве соглашение с Промсвязьбанком (ПСБ) о сотрудничестве в финансовой сфере является важным шагом, который даст региону надежду на светлое будущее. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила глава автономии Евгения Гуцул."Соглашение, которое было подписано между властями Гагаузской автономии, спикером Народного собрания Дмитрием Георгиевичем Константиновым и руководством ПСБ, - это очень важный шаг, который даст нашим людям надежду на светлое будущее, на благополучие", - отметила она.Гуцул также добавила, что соглашение позволит пенсионерам и бюджетникам Гагаузии получать дополнительные выплаты через банковскую систему "Мир". В рамках соглашения предусмотрено установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Соглашение было подписано председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым, и главой Гагаузии Евгенией Гуцул.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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