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"Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви" - 10.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240410/kivi-847278458.html
"Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви"
"Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви" - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви" по его просьбе, а также из-за отсутствия достаточной информации для применения... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T17:34+0300
2024-04-10T17:34+0300
экономика
ао "киви"
эксперт ра
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви" по его просьбе, а также из-за отсутствия достаточной информации для применения действующей методологии, следует из сообщения агентства. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности АО "Киви" в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица", - говорится в сообщении. Перед отзывом у компании действовал кредитный рейтинг на уровне "ruВ-" с "развивающимся" прогнозом, а также был статус "под наблюдением". Лицензия у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, была отозвана Банком России 21 февраля. Функции временной администрации были возложены на АСВ.
https://1prime.ru/20240410/kivibank-847268722.html
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ао "киви", эксперт ра
Экономика, АО "Киви", Эксперт РА
17:34 10.04.2024
 
"Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви"

"Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви" по его просьбе

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг кредитоспособности АО "Киви" по его просьбе, а также из-за отсутствия достаточной информации для применения действующей методологии, следует из сообщения агентства.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности АО "Киви" в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица", - говорится в сообщении.
Перед отзывом у компании действовал кредитный рейтинг на уровне "ruВ-" с "развивающимся" прогнозом, а также был статус "под наблюдением".
Лицензия у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, была отозвана Банком России 21 февраля. Функции временной администрации были возложены на АСВ.
Кресло судьи - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Суд вынес решение о ликвидации "Киви банка"
14:40
 
ЭкономикаАО "Киви"Эксперт РА
 
 
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