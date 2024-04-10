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Глава ЦБ отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками

Глава ЦБ отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками - 10.04.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками

Доля кредитов компаний с плавающими ставками за последние два года сильно выросла: в выдачах февраля она составила уже 54%, это говорит об уверенности бизнеса в | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:56+0300

2024-04-10T12:56+0300

2024-04-10T12:56+0300

банк россии

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доля кредитов компаний с плавающими ставками за последние два года сильно выросла: в выдачах февраля она составила уже 54%, это говорит об уверенности бизнеса в том, что ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "За последние 2 года сильно выросла доля кредитов компаниям под плавающие ставки. И в выдачах февраля она составила уже 54%. Это говорит о том, что бизнес сохраняет уверенность в том, что мы вернем инфляцию к цели и перейдем к снижению ставки", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Глава ЦБ также прокомментировала, почему ставка остается на уровне 16% при том, что инфляция прошла свой пик. "Этот вопрос депутаты поднимали при обсуждении отчета. Структурная перестройка экономики сопровождается ростом расходов, и бюджетная политика вносит более высокий, чем раньше, вклад в совокупный спрос через госзаказ, государственные инвестиции, рост зарплат, льготные кредиты, прямые субсидии. Чтобы это не приводило к постоянному ускорению роста цен, пространство для частного кредита уменьшается, и это означает, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой", - сказала она.

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эльвира набиуллина