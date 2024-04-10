Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБ отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками - 10.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240410/kredit-847261972.html
Глава ЦБ отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками
Глава ЦБ отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками - 10.04.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками
Доля кредитов компаний с плавающими ставками за последние два года сильно выросла: в выдачах февраля она составила уже 54%, это говорит об уверенности бизнеса в | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:56+0300
2024-04-10T12:56+0300
банк россии
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_59:0:1567:848_1920x0_80_0_0_bd0dc445516df43db53d253a273640be.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доля кредитов компаний с плавающими ставками за последние два года сильно выросла: в выдачах февраля она составила уже 54%, это говорит об уверенности бизнеса в том, что ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "За последние 2 года сильно выросла доля кредитов компаниям под плавающие ставки. И в выдачах февраля она составила уже 54%. Это говорит о том, что бизнес сохраняет уверенность в том, что мы вернем инфляцию к цели и перейдем к снижению ставки", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Глава ЦБ также прокомментировала, почему ставка остается на уровне 16% при том, что инфляция прошла свой пик. "Этот вопрос депутаты поднимали при обсуждении отчета. Структурная перестройка экономики сопровождается ростом расходов, и бюджетная политика вносит более высокий, чем раньше, вклад в совокупный спрос через госзаказ, государственные инвестиции, рост зарплат, льготные кредиты, прямые субсидии. Чтобы это не приводило к постоянному ускорению роста цен, пространство для частного кредита уменьшается, и это означает, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой", - сказала она.
https://1prime.ru/20240402/avto-846996412.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/57/839195755_247:0:1378:848_1920x0_80_0_0_da269292a86026668624dc4e81b105ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина
Банк России, Эльвира Набиуллина
12:56 10.04.2024
 
Глава ЦБ отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками

Набиуллина отметила рост доли кредитов компаний с плавающими ставками за последние годы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Доля кредитов компаний с плавающими ставками за последние два года сильно выросла: в выдачах февраля она составила уже 54%, это говорит об уверенности бизнеса в том, что ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"За последние 2 года сильно выросла доля кредитов компаниям под плавающие ставки. И в выдачах февраля она составила уже 54%. Это говорит о том, что бизнес сохраняет уверенность в том, что мы вернем инфляцию к цели и перейдем к снижению ставки", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Глава ЦБ также прокомментировала, почему ставка остается на уровне 16% при том, что инфляция прошла свой пик. "Этот вопрос депутаты поднимали при обсуждении отчета. Структурная перестройка экономики сопровождается ростом расходов, и бюджетная политика вносит более высокий, чем раньше, вклад в совокупный спрос через госзаказ, государственные инвестиции, рост зарплат, льготные кредиты, прямые субсидии. Чтобы это не приводило к постоянному ускорению роста цен, пространство для частного кредита уменьшается, и это означает, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой", - сказала она.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
В ВТБ ждут роста в России доли продаваемых в кредит новых автомобилей
2 апреля, 13:05
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала