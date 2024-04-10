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В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ
Суть нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, заключается в организации террористических атак против России. Таким... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:02+0300
2024-04-10T16:11+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Суть нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, заключается в организации террористических атак против России. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец."Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы", - отметил он.Чегринец также добавил, что по этой причине ВС России наносят предупреждающие удары по логистическим и энергетическим объектам Украины, а также по позициям врага.Сопредседатель Ассамблеи заключил, что украинский лидер все чаще обращается к террористическим способам, так как украинские войска вынуждены покидать свои позиции на поле боя.Предыдущее контрнаступление Украины, начатое в июне 2023 года, по словам президента России Владимира Путина, стало "провалом". За время контрнаступления украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих и техники, последующие поставки западного оружия и введение стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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украина, всу, россия, новости
УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, Новости, Спецоперация на Украине
16:02 10.04.2024 (обновлено: 16:11 10.04.2024)
 
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ

Крымский общественник назвал террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Суть нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, заключается в организации террористических атак против России. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
"Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы", - отметил он.
Чегринец также добавил, что по этой причине ВС России наносят предупреждающие удары по логистическим и энергетическим объектам Украины, а также по позициям врага.
Сопредседатель Ассамблеи заключил, что украинский лидер все чаще обращается к террористическим способам, так как украинские войска вынуждены покидать свои позиции на поле боя.
Предыдущее контрнаступление Украины, начатое в июне 2023 года, по словам президента России Владимира Путина, стало "провалом". За время контрнаступления украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих и техники, последующие поставки западного оружия и введение стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУРОССИЯНовости
 
 
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