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В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ

В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ

В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ

Суть нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, заключается в организации террористических атак против России. Таким... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T16:02+0300

2024-04-10T16:02+0300

2024-04-10T16:11+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Суть нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, заключается в организации террористических атак против России. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец."Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы", - отметил он.Чегринец также добавил, что по этой причине ВС России наносят предупреждающие удары по логистическим и энергетическим объектам Украины, а также по позициям врага.Сопредседатель Ассамблеи заключил, что украинский лидер все чаще обращается к террористическим способам, так как украинские войска вынуждены покидать свои позиции на поле боя.Предыдущее контрнаступление Украины, начатое в июне 2023 года, по словам президента России Владимира Путина, стало "провалом". За время контрнаступления украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих и техники, последующие поставки западного оружия и введение стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

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