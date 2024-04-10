https://1prime.ru/20240410/krym-847273216.html
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ
Суть нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, заключается в организации террористических атак против России. Таким... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:02+0300
2024-04-10T16:02+0300
2024-04-10T16:11+0300
украина
всу
россия
новости
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Суть нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, заключается в организации террористических атак против России. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец."Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы", - отметил он.Чегринец также добавил, что по этой причине ВС России наносят предупреждающие удары по логистическим и энергетическим объектам Украины, а также по позициям врага.Сопредседатель Ассамблеи заключил, что украинский лидер все чаще обращается к террористическим способам, так как украинские войска вынуждены покидать свои позиции на поле боя.Предыдущее контрнаступление Украины, начатое в июне 2023 года, по словам президента России Владимира Путина, стало "провалом". За время контрнаступления украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих и техники, последующие поставки западного оружия и введение стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://1prime.ru/20240410/ukraine-847266201.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, россия, новости
УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, Новости, Спецоперация на Украине
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ
Крымский общественник назвал террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Суть нового плана контрнаступления украинских войск, анонсируемого Владимиром Зеленским, заключается в организации террористических атак против России. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
"Сутью плана так называемого контрнаступления от Зеленского является организация террористических атак на Российскую Федерацию, и здесь мы должны быть к этому готовы", - отметил он.
Чегринец также добавил, что по этой причине ВС России наносят предупреждающие удары по логистическим и энергетическим объектам Украины, а также по позициям врага.
Сопредседатель Ассамблеи заключил, что украинский лидер все чаще обращается к террористическим способам, так как украинские войска вынуждены покидать свои позиции на поле боя.
Предыдущее контрнаступление Украины, начатое в июне 2023 года, по словам президента России Владимира Путина, стало "провалом". За время контрнаступления украинская армия потеряла значительное количество военнослужащих и техники, последующие поставки западного оружия и введение стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
В Испании раскрыли, когда ВСУ перейдут к отступлению