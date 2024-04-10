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В "Лукойле" назвали сроки запуска установки на Нижегородском НПЗ

В "Лукойле" назвали сроки запуска установки на Нижегородском НПЗ - 10.04.2024, ПРАЙМ

В "Лукойле" назвали сроки запуска установки на Нижегородском НПЗ

"Лукойл" планирует запустить установку на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) во втором квартале, по завершении весенней ремонтной кампании,... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:03+0300

2024-04-10T13:03+0300

2024-04-10T13:12+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Лукойл" планирует запустить установку на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) во втором квартале, по завершении весенней ремонтной кампании, сообщил журналистам источник в "Лукойле". "Запуск установок АВТ-6 и каткрекинга на Нижегородском НПЗ планируются во втором квартале этого года, по завершению весенней ремонтной кампании", – ответил он на вопрос о восстановлении работоспособности установки каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ. "Лукойл" в январе сообщал, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. При этом компания не уточняла, о какой установке идет речь и на какой срок она остановлена. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание, которое не повлияло на его производственную деятельность. Затем в феврале после атаки БПЛА возгорание произошло на Волгоградском НПЗ компании. После устранения возгорания в "Лукойле" сообщили, что завод продолжает работать в штатном режиме. "Лукойл" также восстановил установку на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в короткие сроки, с 21 февраля объект работает штатно на проектной мощности, сообщил журналистам источник в "Лукойле"."После инцидента 4 февраля работоспособность установки ЭЛОУ АВТ-5 на Волгоградском НПЗ была восстановлена в короткие сроки – 21 февраля объект запущен в эксплуатацию и работает в штатном режиме на проектной мощности", – ответил источник на вопрос о восстановлении работы поврежденной в феврале установки на Волгоградском НПЗ.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан. Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля заявлял, что все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, ремонтируется, у России достаточного для этого компетенций. Министр энергетики России Николай Шульгинов тогда же сообщал, что ремонты на ряде НПЗ, как ожидается, завершатся в апреле–мае.

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