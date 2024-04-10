https://1prime.ru/20240410/mif-847280140.html
В МИДе заявили, что Запад раздувает миф о киберагрессии России
В МИДе заявили, что Запад раздувает миф о киберагрессии России - 10.04.2024, ПРАЙМ
В МИДе заявили, что Запад раздувает миф о киберагрессии России
Москва не будет ждать, когда Европа поймет пользу взаимодействия, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T18:27+0300
2024-04-10T18:27+0300
2024-04-10T18:27+0300
политика
информационная безопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/98/832619863_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_99e944cebee97613c8414b03a0502b2e.jpg
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Москва не будет ждать, когда Европа поймет пользу взаимодействия, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов."Реального сотрудничества в сфере информбезопасности у нас со странами Запада не было задолго до 2022 года. СВО расставила все по своим местам: натовцы сбросили маски "партнеров", — отметил Люкманов на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай". Он добавил, что Североатлантический альянс по требованию Соединенных Штатов "раздувают миф о "киберагрессии" России". При этом помогают украинским хакерам атаковать российские ресурсы.Россия сконцентрируется на укреплении сотрудничества с государствами, которые не поддерживает "антироссийский проект" Вашингтона, заключил сотрудник МИД. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу в марте 2024 года.
https://1prime.ru/20240410/rossiya-847276503.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83261/98/832619863_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2615b86d050e0b63b143bc86db7433af.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
информационная безопасность
Политика, информационная безопасность
В МИДе заявили, что Запад раздувает миф о киберагрессии России
МИД: на Западе раздувают миф о киберагрессии России и помогают украинским хакерам
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Москва не будет ждать, когда Европа поймет пользу взаимодействия, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
"Реального сотрудничества в сфере информбезопасности у нас со странами Запада не было задолго до 2022 года. СВО расставила все по своим местам: натовцы сбросили маски "партнеров", — отметил Люкманов на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай".
Он добавил, что Североатлантический альянс по требованию Соединенных Штатов "раздувают миф о "киберагрессии" России". При этом помогают украинским хакерам атаковать российские ресурсы.
Россия сконцентрируется на укреплении сотрудничества с государствами, которые не поддерживает "антироссийский проект" Вашингтона, заключил сотрудник МИД.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.
Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу в марте 2024 года.
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине