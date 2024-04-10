https://1prime.ru/20240410/mif-847280140.html

В МИДе заявили, что Запад раздувает миф о киберагрессии России

В МИДе заявили, что Запад раздувает миф о киберагрессии России - 10.04.2024, ПРАЙМ

В МИДе заявили, что Запад раздувает миф о киберагрессии России

Москва не будет ждать, когда Европа поймет пользу взаимодействия, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T18:27+0300

2024-04-10T18:27+0300

2024-04-10T18:27+0300

политика

информационная безопасность

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Москва не будет ждать, когда Европа поймет пользу взаимодействия, сообщил РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов."Реального сотрудничества в сфере информбезопасности у нас со странами Запада не было задолго до 2022 года. СВО расставила все по своим местам: натовцы сбросили маски "партнеров", — отметил Люкманов на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай". Он добавил, что Североатлантический альянс по требованию Соединенных Штатов "раздувают миф о "киберагрессии" России". При этом помогают украинским хакерам атаковать российские ресурсы.Россия сконцентрируется на укреплении сотрудничества с государствами, которые не поддерживает "антироссийский проект" Вашингтона, заключил сотрудник МИД. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Финляндия вступила в НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу в марте 2024 года.

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информационная безопасность