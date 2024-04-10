https://1prime.ru/20240410/nikolaev-847250116.html
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщили СМИ
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщили СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщили СМИ
Российская армия нанесла удар по энергосистеме Николаева. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:18+0300
2024-04-10T09:18+0300
2024-04-10T09:41+0300
спецоперация на украине
николаевская область
сво
энергетика украины
https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg
ДОНЕЦК, 10 апр - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удар по энергосистеме Николаева. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, был прилет в населенный пункт Михайло-Ларино, "на восток от города, известно, что в подстанцию". "Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом", — сообщил он и добавил, что в самом Николаеве этой ночью работала ПВО.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240409/vsu-847240270.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ba12f61964ab78dae11e8ca870e14dc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, сво, энергетика украины
Спецоперация на Украине, Николаевская область, СВО, энергетика Украины
ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщили СМИ
РИА Новости: ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева
ДОНЕЦК, 10 апр - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удар по энергосистеме Николаева. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, был прилет в населенный пункт Михайло-Ларино, "на восток от города, известно, что в подстанцию".
"Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом", — сообщил он и добавил, что в самом Николаеве этой ночью работала ПВО.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ