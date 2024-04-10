https://1prime.ru/20240410/nikolaev-847250116.html

ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщили СМИ

ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщили СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар по энергосистеме Николаева, сообщили СМИ

Российская армия нанесла удар по энергосистеме Николаева. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T09:18+0300

2024-04-10T09:18+0300

2024-04-10T09:41+0300

спецоперация на украине

николаевская область

сво

энергетика украины

https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg

ДОНЕЦК, 10 апр - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удар по энергосистеме Николаева. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, был прилет в населенный пункт Михайло-Ларино, "на восток от города, известно, что в подстанцию". "Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ. Наблюдаются перебои со светом", — сообщил он и добавил, что в самом Николаеве этой ночью работала ПВО.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240409/vsu-847240270.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

николаевская область, сво, энергетика украины