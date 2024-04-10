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Николаев полностью лишился электричества, сообщили СМИ

Николаев полностью лишился электричества, сообщили СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ

Николаев полностью лишился электричества, сообщили СМИ

Город Николаев полностью обесточен, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T11:29+0300

2024-04-10T11:29+0300

2024-04-10T11:29+0300

спецоперация на украине

николаевская область

энергетика украины

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Город Николаев полностью обесточен, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Весь Николаев обесточен около получаса", — сказал он, не уточняя детали.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

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николаевская область, энергетика украины