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Николаев полностью лишился электричества, сообщили СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Николаев полностью лишился электричества, сообщили СМИ
Николаев полностью лишился электричества, сообщили СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ
Николаев полностью лишился электричества, сообщили СМИ
Город Николаев полностью обесточен, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:29+0300
2024-04-10T11:29+0300
спецоперация на украине
николаевская область
энергетика украины
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Город Николаев полностью обесточен, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Весь Николаев обесточен около получаса", — сказал он, не уточняя детали.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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николаевская область, энергетика украины
Спецоперация на Украине, Николаевская область, энергетика Украины
11:29 10.04.2024
 
Николаев полностью лишился электричества, сообщили СМИ

РИА Новости: весь Николаев обесточен уже около получаса

© fotolia.com / kalafotoЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© fotolia.com / kalafoto
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Город Николаев полностью обесточен, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Весь Николаев обесточен около получаса", — сказал он, не уточняя детали.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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Спецоперация на УкраинеНиколаевская областьэнергетика Украины
 
 
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