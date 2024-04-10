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Народ Болгарии против поставок оружия Украине, заявили в болгарской общине - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Народ Болгарии против поставок оружия Украине, заявили в болгарской общине
Народ Болгарии против поставок оружия Украине, заявили в болгарской общине - 10.04.2024, ПРАЙМ
Народ Болгарии против поставок оружия Украине, заявили в болгарской общине
Народ Болгарии не поддерживает действия правительства страны, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, заявил РИА Новости член болгарской общины, | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T06:41+0300
2024-04-10T06:42+0300
политика
украина
оружие
поставки
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Народ Болгарии не поддерживает действия правительства страны, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, заявил РИА Новости член болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков. "Дай бог воли и разума их представителям в парламенте, чтобы они все-таки услышали свой народ. Потому что народ - он против этого всего, он абсолютно не поддерживает те действия, которые делает сейчас правительство Болгарии", - заявил Недялков, комментируя реакцию жителей Болгарии на обращение болгарской общины Херсонской области. Ранее национальная община Херсонской области обратилась к властям Болгарии с призывом предотвратить дальнейшие поставки боеприпасов киевскому режиму. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, оружие, поставки
Политика, УКРАИНА, оружие, поставки
06:41 10.04.2024 (обновлено: 06:42 10.04.2024)
 
Народ Болгарии против поставок оружия Украине, заявили в болгарской общине

Община: болгары не поддерживают действия властей по поставкам оружия Украине

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Народ Болгарии не поддерживает действия правительства страны, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, заявил РИА Новости член болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков.
"Дай бог воли и разума их представителям в парламенте, чтобы они все-таки услышали свой народ. Потому что народ - он против этого всего, он абсолютно не поддерживает те действия, которые делает сейчас правительство Болгарии", - заявил Недялков, комментируя реакцию жителей Болгарии на обращение болгарской общины Херсонской области.
Ранее национальная община Херсонской области обратилась к властям Болгарии с призывом предотвратить дальнейшие поставки боеприпасов киевскому режиму.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Россия запросила на 12 апреля заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
Вчера, 18:28
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ПолитикаУКРАИНАоружиепоставки
 
 
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