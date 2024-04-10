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Народ Болгарии против поставок оружия Украине, заявили в болгарской общине
Народ Болгарии против поставок оружия Украине, заявили в болгарской общине - 10.04.2024, ПРАЙМ
Народ Болгарии против поставок оружия Украине, заявили в болгарской общине
Народ Болгарии не поддерживает действия правительства страны, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, заявил РИА Новости член болгарской общины, | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T06:41+0300
2024-04-10T06:41+0300
2024-04-10T06:42+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Народ Болгарии не поддерживает действия правительства страны, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, заявил РИА Новости член болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков. "Дай бог воли и разума их представителям в парламенте, чтобы они все-таки услышали свой народ. Потому что народ - он против этого всего, он абсолютно не поддерживает те действия, которые делает сейчас правительство Болгарии", - заявил Недялков, комментируя реакцию жителей Болгарии на обращение болгарской общины Херсонской области. Ранее национальная община Херсонской области обратилась к властям Болгарии с призывом предотвратить дальнейшие поставки боеприпасов киевскому режиму. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, оружие, поставки
Политика, УКРАИНА, оружие, поставки
Народ Болгарии против поставок оружия Украине, заявили в болгарской общине
Община: болгары не поддерживают действия властей по поставкам оружия Украине
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Народ Болгарии не поддерживает действия правительства страны, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, заявил РИА Новости член болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков.
"Дай бог воли и разума их представителям в парламенте, чтобы они все-таки услышали свой народ. Потому что народ - он против этого всего, он абсолютно не поддерживает те действия, которые делает сейчас правительство Болгарии", - заявил Недялков, комментируя реакцию жителей Болгарии на обращение болгарской общины Херсонской области.
Ранее национальная община Херсонской области обратилась к властям Болгарии с призывом предотвратить дальнейшие поставки боеприпасов киевскому режиму.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Россия запросила на 12 апреля заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.