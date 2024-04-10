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Опасная "самоделка": на Украине появился новый российский беспилотник

Опасная "самоделка": на Украине появился новый российский беспилотник - 10.04.2024, ПРАЙМ

Опасная "самоделка": на Украине появился новый российский беспилотник

Вооруженные силы России начали использовать новые наземные беспилотники, сообщает польское издание Interia. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T14:26+0300

2024-04-10T14:26+0300

2024-04-10T14:26+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России начали использовать новые наземные беспилотники, сообщает польское издание Interia.Согласно изданию, недавние отчеты свидетельствуют о том, что российская армия начала использовать наземные беспилотные системы разминирования в Украине. Украинцам удалось идентифицировать и уничтожить одну из таких систем с помощью FPV-беспилотника.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Хотя аппарат выглядит кустарным, на самом деле он чрезвычайно опасен, поскольку с его помощью русские могут легко и быстро установить мины в нужном месте и в нужное время, не рискуя жизнью своих солдат.", - говорится в тексте публикации.Беспилотники оснащены девятью комплектами противопехотных мин, которые создают минное поле перед оборонительными позициями. Эти системы позволяют устанавливать мины произвольного размера с помощью перемещений дрона на 8-10 метров после каждого выстрела.Автор публикации также добавил, что подобные изобретения усугубляют минную ситуацию на территории Украины, которая уже стала одной из самых заминированных областей в мире. Эта проблема затрагивает не только военных, но и гражданское население, которое стремится вернуться к нормальной жизни.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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