https://1prime.ru/20240410/padenie-847267799.html

"Случится еще быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре

"Случится еще быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Случится еще быстрее": офицер ВСУ пришел в ужас от ситуации в Часове Яре

Украинские военные скорее всего сдадут город Часов Яр, и произойдет это быстрее, чем было с Авдеевкой, заявил в эфире телеканала "Прямой" экс-майор ВСУ Игорь... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T14:26+0300

2024-04-10T14:26+0300

2024-04-10T15:25+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Украинские военные скорее всего сдадут город Часов Яр, и произойдет это быстрее, чем было с Авдеевкой, заявил в эфире телеканала "Прямой" экс-майор ВСУ Игорь Лапин."Я думаю, что Часов Яр, наверное, будет еще быстрее Авдеевки. <...> Думаю, все случится быстрее", — сказал он и отметил, что у украинской стороны осталось мало солдат для сопротивления, при этом закон о мобилизации заработает совсем не скоро.Вечером 17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.Во вторник министр обороны также сообщил об освобождении трех населенных пунктов на территории ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. По информации оборонного ведомства, с начала 2024 года всего было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов России.

https://1prime.ru/20240410/ukraine-847266201.html

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