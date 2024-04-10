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"Уйти от реальности". Рогов оценил план Зеленского - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240410/plan-847283048.html
"Уйти от реальности". Рогов оценил план Зеленского
"Уйти от реальности". Рогов оценил план Зеленского - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Уйти от реальности". Рогов оценил план Зеленского
У Владимира Зеленского есть план, правда тот никак не в связан с контрнаступлением, считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T20:44+0300
2024-04-10T20:44+0300
спецоперация на украине
контрнаступление
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. У Владимира Зеленского есть план, правда тот никак не в связан с контрнаступлением, считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.Ранее Зеленский рассказал изданию Bild, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, требующий больше западного оружия. "То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности", — отметил Рогов РИА Новости. Такими темпами Зеленский следующее контрнаступление объявит где-то на правом берегу Днепра, заключил он.ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" провалился. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
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контрнаступление, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, контрнаступление, Владимир Зеленский
20:44 10.04.2024
 
"Уйти от реальности". Рогов оценил план Зеленского

Рогов: план у Зеленского есть, но он не связан с новым контрнаступлением

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЧлен Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. У Владимира Зеленского есть план, правда тот никак не в связан с контрнаступлением, считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.
Ранее Зеленский рассказал изданию Bild, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, требующий больше западного оружия.
"То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности", — отметил Рогов РИА Новости.
Такими темпами Зеленский следующее контрнаступление объявит где-то на правом берегу Днепра, заключил он.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" провалился. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной
16:53
 
Спецоперация на УкраинеконтрнаступлениеВладимир Зеленский
 
 
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