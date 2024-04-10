https://1prime.ru/20240410/plan-847283048.html

"Уйти от реальности". Рогов оценил план Зеленского

"Уйти от реальности". Рогов оценил план Зеленского - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Уйти от реальности". Рогов оценил план Зеленского

У Владимира Зеленского есть план, правда тот никак не в связан с контрнаступлением, считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T20:44+0300

2024-04-10T20:44+0300

2024-04-10T20:44+0300

спецоперация на украине

контрнаступление

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. У Владимира Зеленского есть план, правда тот никак не в связан с контрнаступлением, считает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.Ранее Зеленский рассказал изданию Bild, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, требующий больше западного оружия. "То, что у Зеленского есть "план", и, видимо, очень "крепкий план", лично у меня не вызывает сомнений. Только он не связан с контрнаступлением, а используется для того, чтобы оторваться по полной и уйти от реальности", — отметил Рогов РИА Новости. Такими темпами Зеленский следующее контрнаступление объявит где-то на правом берегу Днепра, заключил он.ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" провалился. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

https://1prime.ru/20240410/nato-847275824.html

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контрнаступление, владимир зеленский