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"Фортеинвест": сроки отгрузки топлива с Орского НПЗ сместятся
"Фортеинвест": сроки отгрузки топлива с Орского НПЗ сместятся - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Фортеинвест": сроки отгрузки топлива с Орского НПЗ сместятся
"Фортеинвест" из-за остановки Орского нефтеперерабатывающего завода не отказывается от обязательств по поставкам топлива, но предупреждает, что сроки отгрузки... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:40+0300
2024-04-10T16:40+0300
2024-04-10T16:42+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Фортеинвест" из-за остановки Орского нефтеперерабатывающего завода не отказывается от обязательств по поставкам топлива, но предупреждает, что сроки отгрузки продукции могут быть смещены, сообщила журналистам компания. Орский НПЗ приостановил работу в воскресенье в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. Как отметили в "Фортеинвесте", сейчас в резервуарном парке завода остается произведенная ранее продукция, которую он отгружает автотранспортом для нужд Оренбургской области. "Отпускные цены на автомобильное топливо Орского НПЗ не изменились. Точные сроки возобновления производственного цикла сейчас трудно назвать, так как они связаны с аномальным природным явлением на всей территории Оренбургской области и соседних областей. В этой связи компания "Фортеинвест" не отказывается от своих обязательств, но предупреждает, что могут быть смещены сроки отгрузок продукции", - сказали в компании. Там добавили, что НПЗ оказывает поддержку городу и его населению по устранению последствий наводнения, предоставляет строительную технику и автотранспорт, помогает с поставкой воды для социальных учреждений Орска. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
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нефть, нпз, топливо
Энергетика, Нефть, НПЗ, топливо
"Фортеинвест": сроки отгрузки топлива с Орского НПЗ сместятся
"Фортеинвест" предупредил о риске смещения сроков отгрузки топлива с Орского НПЗ
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Фортеинвест" из-за остановки Орского нефтеперерабатывающего завода не отказывается от обязательств по поставкам топлива, но предупреждает, что сроки отгрузки продукции могут быть смещены, сообщила журналистам компания.
Орский НПЗ приостановил работу в воскресенье в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. Как отметили в "Фортеинвесте", сейчас в резервуарном парке завода остается произведенная ранее продукция, которую он отгружает автотранспортом для нужд Оренбургской области.
"Отпускные цены на автомобильное топливо Орского НПЗ не изменились. Точные сроки возобновления производственного цикла сейчас трудно назвать, так как они связаны с аномальным природным явлением на всей территории Оренбургской области и соседних областей. В этой связи компания "Фортеинвест" не отказывается от своих обязательств, но предупреждает, что могут быть смещены сроки отгрузок продукции", - сказали в компании.
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Там добавили, что НПЗ оказывает поддержку городу и его населению по устранению последствий наводнения, предоставляет строительную технику и автотранспорт, помогает с поставкой воды для социальных учреждений Орска.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.