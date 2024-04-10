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СМИ узнали цену контракта Пентагона на поставку Киеву терминалов Starlink
СМИ узнали цену контракта Пентагона на поставку Киеву терминалов Starlink - 10.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали цену контракта Пентагона на поставку Киеву терминалов Starlink
Заключенный Пентагоном с компанией SpaceX контракт о развертывании терминалов Starlink на Украине обошелся в 23 миллиона долларов, срок его действия истекает в... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:49+0300
2024-04-10T09:49+0300
2024-04-10T09:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Заключенный Пентагоном с компанией SpaceX контракт о развертывании терминалов Starlink на Украине обошелся в 23 миллиона долларов, срок его действия истекает в мае. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Пентагон заявил, что его контракт о развертывании терминалов Starlink (американского предпринимателя) Илона Маска на Украине стоит 23 миллиона долларов... Контракт... действует с июня прошлого года по следующий месяц", — сказано в сообщении агентства. Bloomberg отметил, что чиновник не сообщил, будет ли контракт впоследствии продлеваться. По мнению агентства, 23 миллиона долларов являются мизерной суммой в сравнении с "сотнями миллионов долларов", которые SpaceX получила за помощь в запуске спутников, имеющих значение для нацбезопасности США. Starlink представляет собой спутниковую сеть следующего поколения, созданную для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В октябре прошлого года Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине из-за больших издержек компании. Компания SpaceX просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.
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spacex, starlink, пентагон
Спецоперация на Украине, SpaceX, Starlink, Пентагон
СМИ узнали цену контракта Пентагона на поставку Киеву терминалов Starlink
Bloomberg: контракт Пентагона на поставку Киеву терминалов Starlink стоит 23 млн долларов
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Заключенный Пентагоном с компанией SpaceX контракт о развертывании терминалов Starlink на Украине обошелся в 23 миллиона долларов, срок его действия истекает в мае. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Пентагон заявил, что его контракт о развертывании терминалов Starlink (американского предпринимателя) Илона Маска на Украине стоит 23 миллиона долларов... Контракт... действует с июня прошлого года по следующий месяц", — сказано в сообщении агентства.
Bloomberg отметил, что чиновник не сообщил, будет ли контракт впоследствии продлеваться.
По мнению агентства, 23 миллиона долларов являются мизерной суммой в сравнении с "сотнями миллионов долларов", которые SpaceX получила за помощь в запуске спутников, имеющих значение для нацбезопасности США.
Starlink представляет собой спутниковую сеть следующего поколения, созданную для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
В октябре прошлого года Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине из-за больших издержек компании. Компания SpaceX просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.
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