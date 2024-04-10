https://1prime.ru/20240410/starlink-847251323.html

СМИ узнали цену контракта Пентагона на поставку Киеву терминалов Starlink

СМИ узнали цену контракта Пентагона на поставку Киеву терминалов Starlink - 10.04.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали цену контракта Пентагона на поставку Киеву терминалов Starlink

Заключенный Пентагоном с компанией SpaceX контракт о развертывании терминалов Starlink на Украине обошелся в 23 миллиона долларов, срок его действия истекает в... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T09:49+0300

2024-04-10T09:49+0300

2024-04-10T09:49+0300

спецоперация на украине

spacex

starlink

пентагон

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Заключенный Пентагоном с компанией SpaceX контракт о развертывании терминалов Starlink на Украине обошелся в 23 миллиона долларов, срок его действия истекает в мае. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Пентагон заявил, что его контракт о развертывании терминалов Starlink (американского предпринимателя) Илона Маска на Украине стоит 23 миллиона долларов... Контракт... действует с июня прошлого года по следующий месяц", — сказано в сообщении агентства. Bloomberg отметил, что чиновник не сообщил, будет ли контракт впоследствии продлеваться. По мнению агентства, 23 миллиона долларов являются мизерной суммой в сравнении с "сотнями миллионов долларов", которые SpaceX получила за помощь в запуске спутников, имеющих значение для нацбезопасности США. Starlink представляет собой спутниковую сеть следующего поколения, созданную для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В октябре прошлого года Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине из-за больших издержек компании. Компания SpaceX просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание Starlink на Украине.

https://1prime.ru/20240409/vsu-847240270.html

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spacex, starlink, пентагон