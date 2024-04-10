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В США появляются могилы убитых на Украине наемников
В США появляются могилы убитых на Украине наемников - 10.04.2024, ПРАЙМ
В США появляются могилы убитых на Украине наемников
На американских кладбищах - от Виргинии до Калифорнии - появляются могилы наемников, погибших на на Украине - и это вопреки заверениям администрации США, что... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T07:20+0300
2024-04-10T07:20+0300
2024-04-10T09:22+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. На американских кладбищах - от Виргинии до Калифорнии - появляются могилы наемников, погибших на на Украине - и это вопреки заверениям администрации США, что американские военнослужащие не будут погибать за страну на другом континенте.Один из убитых на Украине американцев - 50 летний морской пехотинец США в отставке Грейди Курпаси. Он погиб всего через два месяца с момента начала СВО. Но его останки захоронили на родине лишь в марте нынешнего года, поскольку ранее его считали пропавшим без вести. По сообщению корреспондента РИА Новости, Курпаси похоронили на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном - самом знаменитом кладбище в Соединенных Штатах, где захоронены военнослужащие, политики и астронавты. На могиле Курпаси, как передает корреспондент, нет ни надгробного камня, ни цветов. Пока на месте захоронения установлена лишь временная табличка. Президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно уверял общественность, что не будет отправлять солдат США на Украину. Однако американская пресса с началом активных боевых действий на Украине систематически сообщает о гибели американских военнослужащих вдали от родины. Один из них - Брайн Янг, который, как сообщали СМИ, входил в состав сил спецопераций Украины и погиб в июле 2022-го в ходе танкового обстрела. Янг проживал в Грузии, у него остались две дочери от другого брака. По информации из открытых источников, он был захоронен в Калифорнии. Эпитафия на его могиле: "Вперед к новым приключениям". Еще один почивший наемник - бывший морпех Иэн Торторичи, вступивший в иностранный легион Украины и удостоившийся награды "за боевые заслуги" от Минобороны Украины. Он погиб в июне 2023 года в Краматорске. Причем смерь его настигла не на передовой, а в ресторане, писали СМИ. Согласно обнародованным в соцсетях видео, мужчину хоронили с воинскими почестями: в процессии принимали участие американские военные, которые в конце дали оружейный салют. Различные сайты гласят: Торторичи похоронен в Калифорнии. Другой погибший на Украине "волонтер" - американец Дейн Партирдж, в молодости служивший в Ираке. Как сообщает пресса, он воевал на стороне Киева с апреля 2022-го. В октябре он получил ранение и в итоге умер. Партриджа похоронили на кладбище в Айдахо, у него остались жена и пятеро детей. Есть данные и об американце Поле Киме. СМИ не освещали, каким конкретно образом он очутился на Украине, однако известно, что живым оттуда он не вернулся. Похоронен на кладбище в Техасе. Как сообщали в Минобороны России, без малого шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, были убиты в ходе специальной военной операции. По мартовским данным, из США на Украину прибыли 1113 человек, из них 491 были убиты.
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сша, наемники, украина
Спецоперация на Украине, США, НАЕМНИКИ, УКРАИНА
В США появляются могилы убитых на Украине наемников
РИА Новости: в Соединенных Штатах появляются могилы убитых на Украине наемников
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. На американских кладбищах - от Виргинии до Калифорнии - появляются могилы наемников, погибших на на Украине - и это вопреки заверениям администрации США, что американские военнослужащие не будут погибать за страну на другом континенте.
Один из убитых на Украине американцев - 50 летний морской пехотинец США в отставке Грейди Курпаси. Он погиб всего через два месяца с момента начала СВО. Но его останки захоронили на родине лишь в марте нынешнего года, поскольку ранее его считали пропавшим без вести.
По сообщению корреспондента РИА Новости
, Курпаси похоронили на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном - самом знаменитом кладбище в Соединенных Штатах, где захоронены военнослужащие, политики и астронавты. На могиле Курпаси, как передает корреспондент, нет ни надгробного камня, ни цветов. Пока на месте захоронения установлена лишь временная табличка.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден неоднократно уверял общественность, что не будет отправлять солдат США на Украину. Однако американская пресса с началом активных боевых действий на Украине систематически сообщает о гибели американских военнослужащих вдали от родины.
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Один из них - Брайн Янг, который, как сообщали СМИ, входил в состав сил спецопераций Украины и погиб в июле 2022-го в ходе танкового обстрела. Янг проживал в Грузии, у него остались две дочери от другого брака. По информации из открытых источников, он был захоронен в Калифорнии. Эпитафия на его могиле: "Вперед к новым приключениям".
Еще один почивший наемник - бывший морпех Иэн Торторичи, вступивший в иностранный легион Украины и удостоившийся награды "за боевые заслуги" от Минобороны Украины. Он погиб в июне 2023 года в Краматорске. Причем смерь его настигла не на передовой, а в ресторане, писали СМИ. Согласно обнародованным в соцсетях видео, мужчину хоронили с воинскими почестями: в процессии принимали участие американские военные, которые в конце дали оружейный салют. Различные сайты гласят: Торторичи похоронен в Калифорнии.
Другой погибший на Украине "волонтер" - американец Дейн Партирдж, в молодости служивший в Ираке. Как сообщает пресса, он воевал на стороне Киева с апреля 2022-го. В октябре он получил ранение и в итоге умер. Партриджа похоронили на кладбище в Айдахо, у него остались жена и пятеро детей.
Есть данные и об американце Поле Киме. СМИ не освещали, каким конкретно образом он очутился на Украине, однако известно, что живым оттуда он не вернулся. Похоронен на кладбище в Техасе.
Как сообщали в Минобороны России, без малого шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, были убиты в ходе специальной военной операции. По мартовским данным, из США на Украину прибыли 1113 человек, из них 491 были убиты.