https://1prime.ru/20240410/svo-847247566.html

Над Брянской областью за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

Над Брянской областью за ночь уничтожили пять украинских беспилотников - 10.04.2024, ПРАЙМ

Над Брянской областью за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила над Брянской областью пять украинских беспилотников , сообщили в Минобороны России. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T07:45+0300

2024-04-10T07:45+0300

2024-04-10T07:48+0300

спецоперация на украине

россия

брянская область

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила над Брянской областью пять украинских беспилотников , сообщили в Минобороны России. В сообщении указывается: "В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". "Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области", - добавили в минобороны.

https://1prime.ru/20240402/ataka-846984599.html

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россия, брянская область