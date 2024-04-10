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Над Брянской областью за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Над Брянской областью за ночь уничтожили пять украинских беспилотников - 10.04.2024, ПРАЙМ
Над Брянской областью за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила над Брянской областью пять украинских беспилотников , сообщили в Минобороны России. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T07:45+0300
2024-04-10T07:45+0300
2024-04-10T07:48+0300
спецоперация на украине
россия
брянская область
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила над Брянской областью пять украинских беспилотников , сообщили в Минобороны России. В сообщении указывается: "В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". "Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области", - добавили в минобороны.
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россия, брянская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Брянская область
Над Брянской областью за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
МО РФ: Над Брянской областью за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила над Брянской областью пять украинских беспилотников , сообщили в Минобороны России.
В сообщении указывается: "В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
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"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области", - добавили в минобороны.