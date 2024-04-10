https://1prime.ru/20240410/svo-847250277.html

НАТО стала помехой для США. Но Вашингтон придумал, как перехитрить альянс

НАТО стала помехой для США. Но Вашингтон придумал, как перехитрить альянс - 10.04.2024, ПРАЙМ

НАТО стала помехой для США. Но Вашингтон придумал, как перехитрить альянс

Соединенные Штаты столкнулись с рядом проблем в НАТО. У Вашингтона практически не осталось пространства для маневра, чтобы реализовать свои планы: расширить... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T09:26+0300

2024-04-10T09:26+0300

2024-04-10T09:26+0300

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты столкнулись с рядом проблем в НАТО. У Вашингтона практически не осталось пространства для маневра, чтобы реализовать свои планы: расширить Североатлантический альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вести затяжные боевые действия на Украине. Однако они уже придумали, как выкрутиться из ситуации, пишет в статье для Cumhuriyet обозреватель Мехмет Али Гюллер.На сегодняшний день важнейший, как считает автор, вопрос для Соединенных Штатов заключается в том, как расширить НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведь США, подчеркивается в статье, готовятся, что их основным соперником в недалеком будущем станет Китай, и по этой причине Вашингтон создал альянсы AUKUS и QUAD, а кроме того, начал милитаризацию Японии и Южной Кореи.Однако Североатлантический договор, как указывает автор, ограничивает Вашингтону пространство для маневра, поскольку НАТО – все же североатлантический блок, а не тихоокеанский.Для преодоления этой "географической" коллизии Вашингтон предпринял два шага.Во-первых, США попытались открыть офис связи НАТО в Токио, чтобы сделать Японию и Южную Корею партнерами альянса. Однако к сегодняшнему дню реализовать этот план не удалось, поскольку против него выступила Франция.Во-вторых, это ситуация вокруг 50-го штата Америки Гавайев. Этот штат оказался за рамками действия пятой статьи устава НАТО, ибо располагается в Тихом океане, а НАТО, как не устает повторять автор статьи, является североатлантической организацией. Предполагалось, что Соединенные Штаты могут включить Гавайские острова в зону ответственности альянса, говорится в статье, но пока и этот вопрос остается открытым.Еще более острым, по оценке Гюллера, вопросом для Соединенных Штатов является стратегия затяжной войны на Украине. Этот тезис иллюстрируется в статье тематическими высказываниями госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что "Украина в конечном итоге станет членом НАТО, но сейчас необходимо проработать ясную дорожную карту к этому", и генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который, в свою очередь, заявил, что Западу "нужно поддерживать Украину в течение многих лет".В противовес этим стремлениям в Вашингтоне, как отмечает Гюллер, нарастают протесты против проукраинской политики Белого дома и "уже слышны шаги Трампа". Так что долго поддерживать Украину в таких условиях и при такой перспективе Вашингтону, на первый взгляд, будет довольно сложно.Но автор статьи считает, что не все так однозначно."США все придумали: нужно создать совместную миссию НАТО на Украине! Преподносят это так: "Это не означает, что мы вступим в войну, это предполагает использование возможностей координации, обучения и планирования НАТО для поддержки Украины", - пишет Гюллер и добавляет, что Москва это расценит как вовлечение альянса в конфликт, а значит, этому следует всеми силами противостоять.

https://1prime.ru/20240409/nato-847244702.html

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сша, нато, атр, украина