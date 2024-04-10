Утаили миллиарды. Белый дом признался во лжи о помощи Украине
AC: Белый дом признал, что занизил данные о помощи Украине на $14 миллиардов
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. По последним данным Административно-бюджетного управления США, суммарный объем американской помощи Украине составляет не менее $125 млрд, тогда как ранее это управление сообщало, что в целом Вашингтон потратил на украинский конфликт $111 млрд. Об этом говорится в публикации журнала The American Conservative.
Авторы статьи называют "одним из самых серьезных секретов Вашингтона" то обстоятельство, что "никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины".
И это, как подчеркивается в статье, несмотря на то, что представители Республиканской партии в конгрессе в течение целого года требовали от президента США Джо Байдена и его администрации огласки "реальных цифр".
"И наконец-то они получили ответы", - иронизируют авторы.
В начале прошлого года конгрессмены-консерваторы направили запрос в Административно-бюджетное управление США, рассчитывая выяснить, сколько на самом деле Соединенные Штаты потратили на украинский конфликт. Причем сами законодатели оценивали сумму американской помощи киевскому режиму в $114 млрд.
В начале прошлого года конгрессмены-консерваторы направили запрос в Административно-бюджетное управление США, рассчитывая выяснить, сколько на самом деле Соединенные Штаты потратили на украинский конфликт. Причем сами законодатели оценивали сумму американской помощи киевскому режиму в $114 млрд.
Административно-бюджетное управление отреагировало на запрос конгрессменов, пусть и через восемь месяцев, и сообщило, что общая сумма помощи, отправленная Вашингтоном Киеву, составляет $111 млрд.
Однако сегодня, когда стала известна дополнительная информации от Административно-бюджетного управления, конгрессмены-консерваторы оценивают общую поддержку Украины в сумму не менее $125 млрд долларов – то есть на $14 млрд больше, чем об этом заявлялось ранее.
"Но и это не все. Консерваторы полагают, что администрация Байдена, воспользовавшись президентскими полномочиями главы Белого дома, могла предоставить Киеву еще около $4 млрд в виде поставок оружия из запасов США. В результате общая сумма, которую США потратили на Украину, может составлять $129 млрд", - пишет The American Conservative.
Однако сегодня, когда стала известна дополнительная информации от Административно-бюджетного управления, конгрессмены-консерваторы оценивают общую поддержку Украины в сумму не менее $125 млрд долларов – то есть на $14 млрд больше, чем об этом заявлялось ранее.
"Но и это не все. Консерваторы полагают, что администрация Байдена, воспользовавшись президентскими полномочиями главы Белого дома, могла предоставить Киеву еще около $4 млрд в виде поставок оружия из запасов США. В результате общая сумма, которую США потратили на Украину, может составлять $129 млрд", - пишет The American Conservative.