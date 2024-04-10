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Утаили миллиарды. Белый дом признался во лжи о помощи Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Утаили миллиарды. Белый дом признался во лжи о помощи Украине
Утаили миллиарды. Белый дом признался во лжи о помощи Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
Утаили миллиарды. Белый дом признался во лжи о помощи Украине
По последним данным Административно-бюджетного управления США, суммарный объем американской помощи Украине составляет не менее $125 млрд, тогда как ранее это... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:10+0300
2024-04-10T11:35+0300
спецоперация на украине
сша
белый дом
украина
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. По последним данным Административно-бюджетного управления США, суммарный объем американской помощи Украине составляет не менее $125 млрд, тогда как ранее это управление сообщало, что в целом Вашингтон потратил на украинский конфликт $111 млрд. Об этом говорится в публикации журнала The American Conservative.Авторы статьи называют "одним из самых серьезных секретов Вашингтона" то обстоятельство, что "никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИ это, как подчеркивается в статье, несмотря на то, что представители Республиканской партии в конгрессе в течение целого года требовали от президента США Джо Байдена и его администрации огласки "реальных цифр"."И наконец-то они получили ответы", - иронизируют авторы.В начале прошлого года конгрессмены-консерваторы направили запрос в Административно-бюджетное управление США, рассчитывая выяснить, сколько на самом деле Соединенные Штаты потратили на украинский конфликт. Причем сами законодатели оценивали сумму американской помощи киевскому режиму в $114 млрд.Административно-бюджетное управление отреагировало на запрос конгрессменов, пусть и через восемь месяцев, и сообщило, что общая сумма помощи, отправленная Вашингтоном Киеву, составляет $111 млрд.Однако сегодня, когда стала известна дополнительная информации от Административно-бюджетного управления, конгрессмены-консерваторы оценивают общую поддержку Украины в сумму не менее $125 млрд долларов – то есть на $14 млрд больше, чем об этом заявлялось ранее."Но и это не все. Консерваторы полагают, что администрация Байдена, воспользовавшись президентскими полномочиями главы Белого дома, могла предоставить Киеву еще около $4 млрд в виде поставок оружия из запасов США. В результате общая сумма, которую США потратили на Украину, может составлять $129 млрд", - пишет The American Conservative.
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сша, белый дом, украина, помощь
Спецоперация на Украине, США, Белый дом, УКРАИНА, помощь
11:10 10.04.2024 (обновлено: 11:35 10.04.2024)
 
Утаили миллиарды. Белый дом признался во лжи о помощи Украине

AC: Белый дом признал, что занизил данные о помощи Украине на $14 миллиардов

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. По последним данным Административно-бюджетного управления США, суммарный объем американской помощи Украине составляет не менее $125 млрд, тогда как ранее это управление сообщало, что в целом Вашингтон потратил на украинский конфликт $111 млрд. Об этом говорится в публикации журнала The American Conservative.
Авторы статьи называют "одним из самых серьезных секретов Вашингтона" то обстоятельство, что "никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины".
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И это, как подчеркивается в статье, несмотря на то, что представители Республиканской партии в конгрессе в течение целого года требовали от президента США Джо Байдена и его администрации огласки "реальных цифр".
"И наконец-то они получили ответы", - иронизируют авторы.

В начале прошлого года конгрессмены-консерваторы направили запрос в Административно-бюджетное управление США, рассчитывая выяснить, сколько на самом деле Соединенные Штаты потратили на украинский конфликт. Причем сами законодатели оценивали сумму американской помощи киевскому режиму в $114 млрд.
Административно-бюджетное управление отреагировало на запрос конгрессменов, пусть и через восемь месяцев, и сообщило, что общая сумма помощи, отправленная Вашингтоном Киеву, составляет $111 млрд.

Однако сегодня, когда стала известна дополнительная информации от Административно-бюджетного управления, конгрессмены-консерваторы оценивают общую поддержку Украины в сумму не менее $125 млрд долларов – то есть на $14 млрд больше, чем об этом заявлялось ранее.

"Но и это не все. Консерваторы полагают, что администрация Байдена, воспользовавшись президентскими полномочиями главы Белого дома, могла предоставить Киеву еще около $4 млрд в виде поставок оружия из запасов США. В результате общая сумма, которую США потратили на Украину, может составлять $129 млрд", - пишет The American Conservative.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин
Вчера, 17:25
 
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