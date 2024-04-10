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Утаили миллиарды. Белый дом признался во лжи о помощи Украине

Утаили миллиарды. Белый дом признался во лжи о помощи Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ

Утаили миллиарды. Белый дом признался во лжи о помощи Украине

По последним данным Административно-бюджетного управления США, суммарный объем американской помощи Украине составляет не менее $125 млрд, тогда как ранее это... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T11:10+0300

2024-04-10T11:10+0300

2024-04-10T11:35+0300

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. По последним данным Административно-бюджетного управления США, суммарный объем американской помощи Украине составляет не менее $125 млрд, тогда как ранее это управление сообщало, что в целом Вашингтон потратил на украинский конфликт $111 млрд. Об этом говорится в публикации журнала The American Conservative.Авторы статьи называют "одним из самых серьезных секретов Вашингтона" то обстоятельство, что "никто не знает, сколько денег США потратили на поддержку Украины".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИ это, как подчеркивается в статье, несмотря на то, что представители Республиканской партии в конгрессе в течение целого года требовали от президента США Джо Байдена и его администрации огласки "реальных цифр"."И наконец-то они получили ответы", - иронизируют авторы.В начале прошлого года конгрессмены-консерваторы направили запрос в Административно-бюджетное управление США, рассчитывая выяснить, сколько на самом деле Соединенные Штаты потратили на украинский конфликт. Причем сами законодатели оценивали сумму американской помощи киевскому режиму в $114 млрд.Административно-бюджетное управление отреагировало на запрос конгрессменов, пусть и через восемь месяцев, и сообщило, что общая сумма помощи, отправленная Вашингтоном Киеву, составляет $111 млрд.Однако сегодня, когда стала известна дополнительная информации от Административно-бюджетного управления, конгрессмены-консерваторы оценивают общую поддержку Украины в сумму не менее $125 млрд долларов – то есть на $14 млрд больше, чем об этом заявлялось ранее."Но и это не все. Консерваторы полагают, что администрация Байдена, воспользовавшись президентскими полномочиями главы Белого дома, могла предоставить Киеву еще около $4 млрд в виде поставок оружия из запасов США. В результате общая сумма, которую США потратили на Украину, может составлять $129 млрд", - пишет The American Conservative.

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сша, белый дом, украина, помощь