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"Без них будет лучше". В США советуют Киеву смириться с потерей регионов

"Без них будет лучше". В США советуют Киеву смириться с потерей регионов - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Без них будет лучше". В США советуют Киеву смириться с потерей регионов

Украина должна осознать, что борьба за потерянные территории только еще больше ее ослабит, поэтому в ее же интересах смириться с утратой регионов и начать... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:03+0300

2024-04-10T12:03+0300

2024-04-10T13:20+0300

спецоперация на украине

сша

украина

территории

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Украина должна осознать, что борьба за потерянные территории только еще больше ее ослабит, поэтому в ее же интересах смириться с утратой регионов и начать разбираться с коррупцией и экономическим застоем. Такое мнение высказывается в публикации издания Responsible Statecraft.В статье приводятся три возможных, с точки зрения ее авторов, варианта развития событий. Первый из них - официальное юридическое признание ныне контролируемых Россией территорий на юго-востоке.При этом в качестве "более правдоподобного варианта" авторы призывают конфликтующие стороны оставить решение территориального вопроса на будущее - для переговоров по окончании боевых действий.И третий предполагаемый в статье вариант - официальное признание Крыма за Российской Федерацией, но с вынесением вопроса о новых территориальных приобретениях России на будущих переговорах."Как бы там ни было, Украине настало время понять, что из-за дальнейшей борьбы она станет еще слабее, тогда как возможные уступки России не только остановят кровопролитие и разрушение, но и принесут Киеву существенные экономические и политические выгоды", - предполагается в статье.Более того, утверждается, что с точки зрения экономики "Украине будет лучше" без потерянных территорий, поскольку Крым и Донбасс еще до начала спецоперации приносили Киеву убытки.Вместе с тем прекращение огня, как отмечается в статье, позволит Киеву вплотную заняться вопросами коррупции и экономического застоя – то есть теми проблемами, которые тормозят присоединение Украины к Западу."Решение этих проблем также может оказаться полезным и, возможно, необходимым для того, чтобы убедить многих из тех, кто покинул свою родину, вернуться", - резюмируют авторы материала.

https://1prime.ru/20240410/soyuznik-847249176.html

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сша, украина, территории