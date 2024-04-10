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"Без них будет лучше". В США советуют Киеву смириться с потерей регионов - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240410/svo-847258186.html
"Без них будет лучше". В США советуют Киеву смириться с потерей регионов
"Без них будет лучше". В США советуют Киеву смириться с потерей регионов - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Без них будет лучше". В США советуют Киеву смириться с потерей регионов
Украина должна осознать, что борьба за потерянные территории только еще больше ее ослабит, поэтому в ее же интересах смириться с утратой регионов и начать... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:03+0300
2024-04-10T13:20+0300
спецоперация на украине
сша
украина
территории
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Украина должна осознать, что борьба за потерянные территории только еще больше ее ослабит, поэтому в ее же интересах смириться с утратой регионов и начать разбираться с коррупцией и экономическим застоем. Такое мнение высказывается в публикации издания Responsible Statecraft.В статье приводятся три возможных, с точки зрения ее авторов, варианта развития событий. Первый из них - официальное юридическое признание ныне контролируемых Россией территорий на юго-востоке.При этом в качестве "более правдоподобного варианта" авторы призывают конфликтующие стороны оставить решение территориального вопроса на будущее - для переговоров по окончании боевых действий.И третий предполагаемый в статье вариант - официальное признание Крыма за Российской Федерацией, но с вынесением вопроса о новых территориальных приобретениях России на будущих переговорах."Как бы там ни было, Украине настало время понять, что из-за дальнейшей борьбы она станет еще слабее, тогда как возможные уступки России не только остановят кровопролитие и разрушение, но и принесут Киеву существенные экономические и политические выгоды", - предполагается в статье.Более того, утверждается, что с точки зрения экономики "Украине будет лучше" без потерянных территорий, поскольку Крым и Донбасс еще до начала спецоперации приносили Киеву убытки.Вместе с тем прекращение огня, как отмечается в статье, позволит Киеву вплотную заняться вопросами коррупции и экономического застоя – то есть теми проблемами, которые тормозят присоединение Украины к Западу."Решение этих проблем также может оказаться полезным и, возможно, необходимым для того, чтобы убедить многих из тех, кто покинул свою родину, вернуться", - резюмируют авторы материала.
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сша, украина, территории
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Территории
12:03 10.04.2024 (обновлено: 13:20 10.04.2024)
 
"Без них будет лучше". В США советуют Киеву смириться с потерей регионов

RS: Украине стоит смириться с потерями территорий — ей же будет лучше

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Украина должна осознать, что борьба за потерянные территории только еще больше ее ослабит, поэтому в ее же интересах смириться с утратой регионов и начать разбираться с коррупцией и экономическим застоем. Такое мнение высказывается в публикации издания Responsible Statecraft.
В статье приводятся три возможных, с точки зрения ее авторов, варианта развития событий. Первый из них - официальное юридическое признание ныне контролируемых Россией территорий на юго-востоке.
При этом в качестве "более правдоподобного варианта" авторы призывают конфликтующие стороны оставить решение территориального вопроса на будущее - для переговоров по окончании боевых действий.
И третий предполагаемый в статье вариант - официальное признание Крыма за Российской Федерацией, но с вынесением вопроса о новых территориальных приобретениях России на будущих переговорах.
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"Как бы там ни было, Украине настало время понять, что из-за дальнейшей борьбы она станет еще слабее, тогда как возможные уступки России не только остановят кровопролитие и разрушение, но и принесут Киеву существенные экономические и политические выгоды", - предполагается в статье.
Более того, утверждается, что с точки зрения экономики "Украине будет лучше" без потерянных территорий, поскольку Крым и Донбасс еще до начала спецоперации приносили Киеву убытки.
Вместе с тем прекращение огня, как отмечается в статье, позволит Киеву вплотную заняться вопросами коррупции и экономического застоя – то есть теми проблемами, которые тормозят присоединение Украины к Западу.
"Решение этих проблем также может оказаться полезным и, возможно, необходимым для того, чтобы убедить многих из тех, кто покинул свою родину, вернуться", - резюмируют авторы материала.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАТерритории
 
 
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