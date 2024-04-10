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Власти Чехии разрешили 150 наемникам отправиться на Украину, сообщает CT24 - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Власти Чехии разрешили 150 наемникам отправиться на Украину, сообщает CT24
Власти Чехии разрешили 150 наемникам отправиться на Украину, сообщает CT24 - 10.04.2024, ПРАЙМ
Власти Чехии разрешили 150 наемникам отправиться на Украину, сообщает CT24
Руководство Чехии разрешило более 150 наемникам принять участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, передает чешский информационный телеканал CT24. При этом... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:17+0300
2024-04-10T13:18+0300
спецоперация на украине
чехия
наемники
украина
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Руководство Чехии разрешило более 150 наемникам принять участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, передает чешский информационный телеканал CT24. При этом также сообщается о возможном увеличении числа наемников, поскольку чешские власти намерены сделать процесс согласования более гибким."Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет. Более 150 из них получили разрешение присоединиться к защитникам от президента страны Петра Павла и его предшественника (экс-президента) Милоша Земана", - рассказывает телеканал.Вместе с тем сообщается, что число граждан Чехии, желающих повоевать с Россией на Украине, может возрасти. Специально для этого аппарат чешского президента в сотрудничестве с министерствами намерен сделать процесс согласования отправки наемников на Украину "более гибким".По данным CT24, первые наемники из Чехии прибыли на Украину еще в марте 2022 года.В марте нынешнего года Минобороны России сообщило, что за время проведения специальной военной операции на Украину прибыли из-за рубежа свыше 13,3 тысячи наемников. За этот период были ликвидированы 5962 боевика.Лидером по числу убитых наемников, по данным Минобороны РФ, стала Польша, откуда приехали 2960 боевиков, ликвидированы 1497. Второе место занимает Грузия с 1042 приехавшими и 561 убитым.При этом из прибывших из США 1113 боевиков был уничтожен 491, из 1005 канадцев убито 422, из 822 британцев погибли 360, из 784 румын ликвидированы 349, а из 235 немцев ликвидированы 88.
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чехия, наемники, украина
Спецоперация на Украине, ЧЕХИЯ, НАЕМНИКИ, УКРАИНА
13:17 10.04.2024 (обновлено: 13:18 10.04.2024)
 
Власти Чехии разрешили 150 наемникам отправиться на Украину, сообщает CT24

CT24: власти Чехии разрешили более 150 наемникам отправиться на Украину

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Руководство Чехии разрешило более 150 наемникам принять участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ, передает чешский информационный телеканал CT24. При этом также сообщается о возможном увеличении числа наемников, поскольку чешские власти намерены сделать процесс согласования более гибким.
"Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет. Более 150 из них получили разрешение присоединиться к защитникам от президента страны Петра Павла и его предшественника (экс-президента) Милоша Земана", - рассказывает телеканал.
Вместе с тем сообщается, что число граждан Чехии, желающих повоевать с Россией на Украине, может возрасти. Специально для этого аппарат чешского президента в сотрудничестве с министерствами намерен сделать процесс согласования отправки наемников на Украину "более гибким".
По данным CT24, первые наемники из Чехии прибыли на Украину еще в марте 2022 года.
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В марте нынешнего года Минобороны России сообщило, что за время проведения специальной военной операции на Украину прибыли из-за рубежа свыше 13,3 тысячи наемников. За этот период были ликвидированы 5962 боевика.
Лидером по числу убитых наемников, по данным Минобороны РФ, стала Польша, откуда приехали 2960 боевиков, ликвидированы 1497. Второе место занимает Грузия с 1042 приехавшими и 561 убитым.
При этом из прибывших из США 1113 боевиков был уничтожен 491, из 1005 канадцев убито 422, из 822 британцев погибли 360, из 784 румын ликвидированы 349, а из 235 немцев ликвидированы 88.
 
Спецоперация на УкраинеЧЕХИЯНАЕМНИКИУКРАИНА
 
 
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