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В Таганроге зафиксировали атаку БПЛА

В Таганроге зафиксировали атаку БПЛА - 10.04.2024, ПРАЙМ

В Таганроге зафиксировали атаку БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Таганрог Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Андрей Фатеев. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T10:05+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Таганрог Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Андрей Фатеев."Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написал он.Позднее Фатеев сообщил, что угроза атаки БПЛА в Таганроге отменена.В ночь на 5 апреля в Ростовской области российские системы ПВО сбили 44 украинских БПЛА, что привело к повреждению электроподстанции и нарушению электроснабжения.Позднее во время следственных действий на месте падения БПЛА произошел взрыв, в результате которого восемь человек получили ранения.

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