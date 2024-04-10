https://1prime.ru/20240410/udary-847283315.html

В Пентагоне считают бессмысленными удары Киева по российским НПЗ

В Пентагоне считают бессмысленными удары Киева по российским НПЗ - 10.04.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне считают бессмысленными удары Киева по российским НПЗ

Атаки украинской армии по энергообъектам России особо не повлияли на способность последней вести боевые действия, указала помощник главы Пентагона по... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T20:58+0300

2024-04-10T20:58+0300

2024-04-10T20:58+0300

спецоперация на украине

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ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Атаки украинской армии по энергообъектам России особо не повлияли на способность последней вести боевые действия, указала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер."До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты", — отметила Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. Украинские БПЛА в марте атаковали заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240410/krym-847273216.html

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