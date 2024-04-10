Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пентагоне считают бессмысленными удары Киева по российским НПЗ - 10.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240410/udary-847283315.html
В Пентагоне считают бессмысленными удары Киева по российским НПЗ
В Пентагоне считают бессмысленными удары Киева по российским НПЗ - 10.04.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне считают бессмысленными удары Киева по российским НПЗ
Атаки украинской армии по энергообъектам России особо не повлияли на способность последней вести боевые действия, указала помощник главы Пентагона по... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T20:58+0300
2024-04-10T20:58+0300
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/47/827764797_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_879201adbfd953bded9dc3fc74588ceb.jpg
ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Атаки украинской армии по энергообъектам России особо не повлияли на способность последней вести боевые действия, указала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер."До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты", — отметила Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. Украинские БПЛА в марте атаковали заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240410/krym-847273216.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82776/47/827764797_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_606612dd29310169e6379b035542bb71.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Спецоперация на Украине
20:58 10.04.2024
 
В Пентагоне считают бессмысленными удары Киева по российским НПЗ

Пентагон: удары Киева по энергообъектам РФ не сказались на возможностях Москвы вести СВО

# НПЗ
# НПЗ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Атаки украинской армии по энергообъектам России особо не повлияли на способность последней вести боевые действия, указала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.
"До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты", — отметила Уолландер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
Украинские БПЛА в марте атаковали заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ
16:02
 
Спецоперация на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала