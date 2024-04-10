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ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании
ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании - 10.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании
Вооруженные силы Украины могут начать отступление уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:46+0300
2024-04-10T13:46+0300
2024-04-10T13:46+0300
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МАДРИД, 10 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут начать отступление уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе выступления в нижней палате испанского парламента."Если мы не усилим нашу поддержку правительства Украины, украинский фронт может быть отодвинут этой весной", - отметил он.Ранее сообщалось, что Министерство обороны Испании с марта поставило на Украину более 60 видов военной техники и оружия, включая приборы ночного видения, беспилотники, ракеты, пушки и танки.Российская сторона обвинила Запад в "игре с огнем", говоря о поставках оружия на Украину. По мнению российской стороны, такие поставки ведут к эскалации конфликта и негативно влияют на переговоры между Россией и Украиной.Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что США и другие страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают украинский персонал на своей территории.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Новости
ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании
Премьер Испании: ВСУ могут начать отступление весной, если ЕС не увеличит помощь Украине
МАДРИД, 10 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут начать отступление уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе выступления в нижней палате испанского парламента.
"Если мы не усилим нашу поддержку правительства Украины, украинский фронт может быть отодвинут этой весной", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Испании с марта поставило на Украину более 60 видов военной техники и оружия, включая приборы ночного видения, беспилотники, ракеты, пушки и танки.
Российская сторона обвинила Запад в "игре с огнем", говоря о поставках оружия на Украину. По мнению российской стороны, такие поставки ведут к эскалации конфликта и негативно влияют на переговоры между Россией и Украиной.
Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что США и другие страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают украинский персонал на своей территории.
"Катастрофический крах". Запад начал готовиться к концу Украины