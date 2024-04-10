Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании - 10.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240410/ukraine-847266201.html
ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании
ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании - 10.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании
Вооруженные силы Украины могут начать отступление уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:46+0300
2024-04-10T13:46+0300
спецоперация на украине
украина
всу
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МАДРИД, 10 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут начать отступление уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе выступления в нижней палате испанского парламента."Если мы не усилим нашу поддержку правительства Украины, украинский фронт может быть отодвинут этой весной", - отметил он.Ранее сообщалось, что Министерство обороны Испании с марта поставило на Украину более 60 видов военной техники и оружия, включая приборы ночного видения, беспилотники, ракеты, пушки и танки.Российская сторона обвинила Запад в "игре с огнем", говоря о поставках оружия на Украину. По мнению российской стороны, такие поставки ведут к эскалации конфликта и негативно влияют на переговоры между Россией и Украиной.Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что США и другие страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают украинский персонал на своей территории.
https://1prime.ru/20240328/ukraine-846814327.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Новости
13:46 10.04.2024
 
ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании

Премьер Испании: ВСУ могут начать отступление весной, если ЕС не увеличит помощь Украине

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАДРИД, 10 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут начать отступление уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе выступления в нижней палате испанского парламента.
"Если мы не усилим нашу поддержку правительства Украины, украинский фронт может быть отодвинут этой весной", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Испании с марта поставило на Украину более 60 видов военной техники и оружия, включая приборы ночного видения, беспилотники, ракеты, пушки и танки.
Российская сторона обвинила Запад в "игре с огнем", говоря о поставках оружия на Украину. По мнению российской стороны, такие поставки ведут к эскалации конфликта и негативно влияют на переговоры между Россией и Украиной.
Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что США и другие страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают украинский персонал на своей территории.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
"Катастрофический крах". Запад начал готовиться к концу Украины
28 марта, 14:15
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала