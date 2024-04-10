https://1prime.ru/20240410/ukraine-847266201.html

ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании

ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании - 10.04.2024, ПРАЙМ

ВСУ могут начать отступать уже весной, заявили в Испании

Вооруженные силы Украины могут начать отступление уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:46+0300

2024-04-10T13:46+0300

2024-04-10T13:46+0300

спецоперация на украине

украина

всу

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МАДРИД, 10 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины могут начать отступление уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе выступления в нижней палате испанского парламента."Если мы не усилим нашу поддержку правительства Украины, украинский фронт может быть отодвинут этой весной", - отметил он.Ранее сообщалось, что Министерство обороны Испании с марта поставило на Украину более 60 видов военной техники и оружия, включая приборы ночного видения, беспилотники, ракеты, пушки и танки.Российская сторона обвинила Запад в "игре с огнем", говоря о поставках оружия на Украину. По мнению российской стороны, такие поставки ведут к эскалации конфликта и негативно влияют на переговоры между Россией и Украиной.Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что США и другие страны НАТО не только поставляют оружие, но и обучают украинский персонал на своей территории.

https://1prime.ru/20240328/ukraine-846814327.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, новости