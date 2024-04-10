https://1prime.ru/20240410/vsu-847273926.html
Раскрыта причина неэффективности украинской армии
Раскрыта причина неэффективности украинской армии - 10.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыта причина неэффективности украинской армии
ВСУ не хватает организации, чтобы эффективно выступать на поле боя, пишет журнал Atlantic. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:06+0300
2024-04-10T16:06+0300
2024-04-10T16:10+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845852950_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_5e519193a25507cfddb4dae97e79d654.jpg
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. ВСУ не хватает организации, чтобы эффективно выступать на поле боя, пишет журнал Atlantic."В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать", — указывается в публикации. Журналисты издания отмечают, что планирование дальнейших действий является неотъемлемой частью ведения конфликтов. Однако, по информации Atlantic, в Киеве не могут ответить на вопросы о долгосрочных прогнозах.Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предположил, что украинская армия перейдет к отступлению уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи.
https://1prime.ru/20240410/krym-847273216.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845852950_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_437f5556f0cbf599f7102d3b36acf850.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
Раскрыта причина неэффективности украинской армии
Atlantic: ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. ВСУ не хватает организации, чтобы эффективно выступать на поле боя, пишет журнал Atlantic.
"В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать", — указывается в публикации.
Журналисты издания отмечают, что планирование дальнейших действий является неотъемлемой частью ведения конфликтов. Однако, по информации Atlantic, в Киеве не могут ответить на вопросы о долгосрочных прогнозах.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предположил, что украинская армия перейдет к отступлению уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи.
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ