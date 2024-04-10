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Раскрыта причина неэффективности украинской армии - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта причина неэффективности украинской армии
Раскрыта причина неэффективности украинской армии - 10.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыта причина неэффективности украинской армии
ВСУ не хватает организации, чтобы эффективно выступать на поле боя, пишет журнал Atlantic. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T16:06+0300
2024-04-10T16:10+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. ВСУ не хватает организации, чтобы эффективно выступать на поле боя, пишет журнал Atlantic."В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать", — указывается в публикации. Журналисты издания отмечают, что планирование дальнейших действий является неотъемлемой частью ведения конфликтов. Однако, по информации Atlantic, в Киеве не могут ответить на вопросы о долгосрочных прогнозах.Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предположил, что украинская армия перейдет к отступлению уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи.
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Спецоперация на Украине, ВСУ
16:06 10.04.2024 (обновлено: 16:10 10.04.2024)
 
Раскрыта причина неэффективности украинской армии

Atlantic: ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. ВСУ не хватает организации, чтобы эффективно выступать на поле боя, пишет журнал Atlantic.
"В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать", — указывается в публикации.
Журналисты издания отмечают, что планирование дальнейших действий является неотъемлемой частью ведения конфликтов. Однако, по информации Atlantic, в Киеве не могут ответить на вопросы о долгосрочных прогнозах.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предположил, что украинская армия перейдет к отступлению уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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