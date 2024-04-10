https://1prime.ru/20240410/vsu-847273926.html

Раскрыта причина неэффективности украинской армии

Раскрыта причина неэффективности украинской армии - 10.04.2024, ПРАЙМ

Раскрыта причина неэффективности украинской армии

ВСУ не хватает организации, чтобы эффективно выступать на поле боя, пишет журнал Atlantic. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T16:06+0300

2024-04-10T16:06+0300

2024-04-10T16:10+0300

спецоперация на украине

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845852950_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_5e519193a25507cfddb4dae97e79d654.jpg

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. ВСУ не хватает организации, чтобы эффективно выступать на поле боя, пишет журнал Atlantic."В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать", — указывается в публикации. Журналисты издания отмечают, что планирование дальнейших действий является неотъемлемой частью ведения конфликтов. Однако, по информации Atlantic, в Киеве не могут ответить на вопросы о долгосрочных прогнозах.Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предположил, что украинская армия перейдет к отступлению уже весной, если Евросоюз не нарастит объем помощи.

https://1prime.ru/20240410/krym-847273216.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу