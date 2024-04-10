https://1prime.ru/20240410/zaschita-847284130.html

Защитить уже нечем. В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ

Защитить уже нечем. В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ

Защитить уже нечем. В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ

Киеву больше нечем защищать инфраструктуру от российских авиаударов, системы ПВО почти кончились, сообщает бывший помощник заместителя министра обороны США... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T22:46+0300

2024-04-10T22:46+0300

2024-04-10T22:46+0300

спецоперация на украине

сво

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84169/08/841690831_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_b2637386ddead0479f75346729fb9fee.jpg

МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Киеву больше нечем защищать инфраструктуру от российских авиаударов, системы ПВО почти кончились, сообщает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy."Ситуация такова: у Украины больше нет эффективной противовоздушной обороны, способной защитить критически важную инфраструктуру или противостоять российским самолетам ни на поле боя, ни вне его", — отметил он.По мнению Брайена, даже при условиях поставок вооружения со стороны Запада, Киев все равно не сможет гарантировать безопасность своим важным объектам.6 апреля президент Украины Владимир Зеленский признал, что сильная интенсивность атак стремительно сокращает оставшиеся запасы ракет ПВО.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. За март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://1prime.ru/20240410/krym-847273216.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, украина