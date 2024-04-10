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Защитить уже нечем. В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Защитить уже нечем. В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ
Защитить уже нечем. В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ - 10.04.2024, ПРАЙМ
Защитить уже нечем. В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ
Киеву больше нечем защищать инфраструктуру от российских авиаударов, системы ПВО почти кончились, сообщает бывший помощник заместителя министра обороны США... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T22:46+0300
2024-04-10T22:46+0300
спецоперация на украине
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украина
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Киеву больше нечем защищать инфраструктуру от российских авиаударов, системы ПВО почти кончились, сообщает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy."Ситуация такова: у Украины больше нет эффективной противовоздушной обороны, способной защитить критически важную инфраструктуру или противостоять российским самолетам ни на поле боя, ни вне его", — отметил он.По мнению Брайена, даже при условиях поставок вооружения со стороны Запада, Киев все равно не сможет гарантировать безопасность своим важным объектам.6 апреля президент Украины Владимир Зеленский признал, что сильная интенсивность атак стремительно сокращает оставшиеся запасы ракет ПВО.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. За март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
https://1prime.ru/20240410/krym-847273216.html
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сво, украина
Спецоперация на Украине, СВО, УКРАИНА
22:46 10.04.2024
 
Защитить уже нечем. В США раскрыли, чего Россия лишила ВСУ

Экс-сотрудник Пентагона: Украина больше не может защитить свою инфраструктуру

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТанковый бой
Танковый бой - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Киеву больше нечем защищать инфраструктуру от российских авиаударов, системы ПВО почти кончились, сообщает бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для сайта Weapons and Strategy.
"Ситуация такова: у Украины больше нет эффективной противовоздушной обороны, способной защитить критически важную инфраструктуру или противостоять российским самолетам ни на поле боя, ни вне его", — отметил он.
По мнению Брайена, даже при условиях поставок вооружения со стороны Запада, Киев все равно не сможет гарантировать безопасность своим важным объектам.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
В Крыму объяснили суть нового плана контрнаступления ВСУ
16:02
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский признал, что сильная интенсивность атак стремительно сокращает оставшиеся запасы ракет ПВО.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Российские военные продолжают теснить украинских в западном направлении. За март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
 
Спецоперация на УкраинеСВОУКРАИНА
 
 
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