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"Очень хотим". Зеленский поделился планами уничтожения Крымского моста - 10.04.2024, ПРАЙМ
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"Очень хотим". Зеленский поделился планами уничтожения Крымского моста
"Очень хотим". Зеленский поделился планами уничтожения Крымского моста - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Очень хотим". Зеленский поделился планами уничтожения Крымского моста
План нового контрнаступления содержит разрушение Крымского моста, сообщил Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T20:15+0300
2024-04-10T20:15+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. План нового контрнаступления содержит разрушение Крымского моста, сообщил Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild. "Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах", — уточнил он. Журналисты издания попросили украинского лидера прокомментировать возможную заморозку конфликта. Зеленский дал понять, что боится его, так как инвестиции закончатся. Более того, он убежден, что Россия воспользуется данной паузой, чтобы нарастить вооружение.По данным Bild, Зеленский уверен, что Россия обладает сильным влиянием на мир, и у нее "везде" есть пророссийское лобби. Американский конгресс не является исключением.При этом Зеленский добавил, что пророссийские тезисы распространяют не россияне, а медиагруппы в Соединенных Штатах.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский
20:15 10.04.2024
 
"Очень хотим". Зеленский поделился планами уничтожения Крымского моста

Зеленский: уничтожение Крымского моста входит в план контрнаступления ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. План нового контрнаступления содержит разрушение Крымского моста, сообщил Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild.
"Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах", — уточнил он.
Журналисты издания попросили украинского лидера прокомментировать возможную заморозку конфликта. Зеленский дал понять, что боится его, так как инвестиции закончатся. Более того, он убежден, что Россия воспользуется данной паузой, чтобы нарастить вооружение.
По данным Bild, Зеленский уверен, что Россия обладает сильным влиянием на мир, и у нее "везде" есть пророссийское лобби. Американский конгресс не является исключением.
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Зеленскому сообщили плохие новости о новом оружии ВСУ
15:35
При этом Зеленский добавил, что пророссийские тезисы распространяют не россияне, а медиагруппы в Соединенных Штатах.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленский
 
 
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