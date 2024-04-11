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Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом
Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом - 11.04.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T10:05+0300
2024-04-11T10:05+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале."Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…", - написал зампред Совбеза России.Медведев также напомнил Откровение Иоанна Богослова, отметив, что чем скорее "всадник на бледном коне" заберет Джо Байдена, тем лучше будет для всего мира.Ранее американский лидер выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится как только конгресс США примет новый пакет финансирования для Украины.По словам украинского парламентария Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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сша, украина, байден, новости
Политика, США, УКРАИНА, БАЙДЕН, Новости
10:05 11.04.2024
 
Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом

Медведев назвал слова Байдена об исходе конфликта на Украине абсолютным злом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал абсолютным злом слова президента США Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решений конгресса США по финансовой помощи. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
"Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: "Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…", - написал зампред Совбеза России.
Медведев также напомнил Откровение Иоанна Богослова, отметив, что чем скорее "всадник на бледном коне" заберет Джо Байдена, тем лучше будет для всего мира.
Ранее американский лидер выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится как только конгресс США примет новый пакет финансирования для Украины.
По словам украинского парламентария Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине
09:40
 
ПолитикаСШАУКРАИНАБАЙДЕННовости
 
 
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