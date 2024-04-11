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"Военная преступница": в Сети возмутились словам фон дер Ляйен о России - 11.04.2024, ПРАЙМ
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"Военная преступница": в Сети возмутились словам фон дер Ляйен о России
"Военная преступница": в Сети возмутились словам фон дер Ляйен о России - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Военная преступница": в Сети возмутились словам фон дер Ляйен о России
После встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обрушился шквал критики со стороны пользователей соцсети Х... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:57+0300
2024-04-11T14:35+0300
спецоперация на украине
россия
европа
финляндия
урсула фон дер ляйен
украина
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. После встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обрушился шквал критики со стороны пользователей соцсети Х из-за ее слов в адрес России.Так, глава ЕК заявила, что в ходе встречи политики обсуждали "российские гибридные атаки". Так, один из пользователей с ником thelofizombie отметил, что после этого разговора "у финнов будут большие-пребольшие неприятности!". Другой комментатор назвал фон дер Ляйен "военной преступницей"."Итак, вы обсуждали свою неудачную авантюру на Украине, которая, как и большинство политик ЕС, рушится у вас на глазах?" — обратился к фон дер Ляйен пользователь с никнеймом John Welsh."Эти отвратительные марионетки, разжигающие конфликты, разрушают нашу экономику и наше будущее", — подчекрнул читайтель A Roku.В России неоднократно отмечали, что заявление лидеров западных стран, касающиеся вукраинского конфликта, могут привести к ядерному столкновению и уничтожению цивилизации. Президент страны Владимир Путин не раз говорил, что Россия не намерена нападать на Европу и вступать в прямое военное противостояние с НАТО.
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россия, европа, финляндия, урсула фон дер ляйен, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, ФИНЛЯНДИЯ, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА
13:57 11.04.2024 (обновлено: 14:35 11.04.2024)
 
"Военная преступница": в Сети возмутились словам фон дер Ляйен о России

Пользователи сети Х раскритиковали фон дер Ляйен за разговор с президентом Финляндии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. После встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обрушился шквал критики со стороны пользователей соцсети Х из-за ее слов в адрес России.
Так, глава ЕК заявила, что в ходе встречи политики обсуждали "российские гибридные атаки".
Так, один из пользователей с ником thelofizombie отметил, что после этого разговора "у финнов будут большие-пребольшие неприятности!". Другой комментатор назвал фон дер Ляйен "военной преступницей".
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"Итак, вы обсуждали свою неудачную авантюру на Украине, которая, как и большинство политик ЕС, рушится у вас на глазах?" — обратился к фон дер Ляйен пользователь с никнеймом John Welsh.
"Эти отвратительные марионетки, разжигающие конфликты, разрушают нашу экономику и наше будущее", — подчекрнул читайтель A Roku.
В России неоднократно отмечали, что заявление лидеров западных стран, касающиеся вукраинского конфликта, могут привести к ядерному столкновению и уничтожению цивилизации. Президент страны Владимир Путин не раз говорил, что Россия не намерена нападать на Европу и вступать в прямое военное противостояние с НАТО.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕВРОПАФИНЛЯНДИЯУрсула фон дер ЛяйенУКРАИНА
 
 
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