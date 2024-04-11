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В Финляндии призвали ЕС быть "более финским" по отношению к России
В Финляндии призвали ЕС быть "более финским" по отношению к России - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Финляндии призвали ЕС быть "более финским" по отношению к России
Европа должна воздержаться от воинственных высказываний в адрес России и относится к ней "спокойнее", концентрируясь на собственном военном потенциале, считает... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T10:42+0300
2024-04-11T10:42+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Европа должна воздержаться от воинственных высказываний в адрес России и относится к ней "спокойнее", концентрируясь на собственном военном потенциале, считает действующий президент Финляндии Александер Стубб, его слова приводит издание Financial Times.Как уточняют авторы статьи, финский президент сделал акцент на том, что подобная воинственная риторика ЕС отвлекает страны-члены от того, на чем им действительно необходимо сконцентрироваться. Речь идет о незамедлительной военной помощи Киеву и подготовке собственных вооруженных сил к потенциальному столкновению. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram По словам Струбба, европейские государства должны стараться быть "более финскими" в этом вопросе. Тем не менее, президент призвал Североатлантический альянс готовиться к потенциальному столкновению с Россией, хотя и отметил маловероятность подобного исхода событий."Меня несколько беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Москва собирается протестировать статью 5 (пункт о коллективной обороне НАТО) и что Европа следующая в очереди. Думаю, нам нужно подготовиться к этому, но считаю, что это крайне маловероятно", - рассказал журналистам президент.Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но Украина ввела законодательный запрет на диалог с Москвой. При этом представители западной элиты демонстративно игнорируют отказы Киева от переговоров.Кроме того, как не раз говорил президент России Владимир Путин, Москва на намерена нападать на Европу и вступать в военное противостояние с НАТО.
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россия, европа, финляндия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА
В Финляндии призвали ЕС быть "более финским" по отношению к России
FT: финский президент призвал НАТО быть менее "воинственным" в риторике о России
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ.
Европа должна воздержаться от воинственных высказываний в адрес России и относится к ней "спокойнее", концентрируясь на собственном военном потенциале, считает действующий президент Финляндии Александер Стубб, его слова приводит
издание Financial Times.
Как уточняют авторы статьи, финский президент сделал акцент на том, что подобная воинственная риторика ЕС отвлекает страны-члены от того, на чем им действительно необходимо сконцентрироваться. Речь идет о незамедлительной военной помощи Киеву и подготовке собственных вооруженных сил к потенциальному столкновению.
По словам Струбба, европейские государства должны стараться быть "более финскими" в этом вопросе. Тем не менее, президент призвал Североатлантический альянс готовиться к потенциальному столкновению с Россией, хотя и отметил маловероятность подобного исхода событий.
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"Меня несколько беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Москва собирается протестировать статью 5 (пункт о коллективной обороне НАТО) и что Европа следующая в очереди. Думаю, нам нужно подготовиться к этому, но считаю, что это крайне маловероятно", - рассказал журналистам президент.
Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но Украина ввела законодательный запрет на диалог с Москвой. При этом представители западной элиты демонстративно игнорируют отказы Киева от переговоров.
Кроме того, как не раз говорил президент России Владимир Путин, Москва на намерена нападать на Европу и вступать в военное противостояние с НАТО.