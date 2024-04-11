https://1prime.ru/20240411/formula-mira-847307700.html
Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии
Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии - 11.04.2024, ПРАЙМ
Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии
Россия не примет участие в организуемой Швейцарией встрече, посвященной "формуле Зеленского", подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:22+0300
2024-04-11T16:22+0300
2024-04-11T16:30+0300
спецоперация на украине
россия
европа
украина
"формула мира"
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c749ac6cf20790a79c4b0f48cb24dfc0.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в организуемой Швейцарией встрече, посвященной "формуле Зеленского", подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с целью пресечь спекуляции по этому вопросу."Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по "формуле Зеленского": Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли", - отметила пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.Захарова напомнила, что внешнеполитическое ведомство еще в марте заявляло, что Москва не намерена принимать участине в этом мероприятии.Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
https://1prime.ru/20240314/medvedev-846301212.html
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/845994267_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bd3b3699d3ecace98e373f5794633d8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, украина, "формула мира", мария захарова
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, "формула мира", Мария Захарова
Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии
Захарова: Россия не планирует участвовать во встрече по "формуле Зеленского"
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в организуемой Швейцарией встрече, посвященной "формуле Зеленского", подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с целью пресечь спекуляции по этому вопросу.
"Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по "формуле Зеленского": Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли", - отметила пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.
Медведев представил российскую формулу мира по Украине
Захарова напомнила, что внешнеполитическое ведомство еще в марте заявляло, что Москва не намерена принимать участине в этом мероприятии.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.