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Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии

Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии - 11.04.2024, ПРАЙМ

Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии

Россия не примет участие в организуемой Швейцарией встрече, посвященной "формуле Зеленского", подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:22+0300

2024-04-11T16:22+0300

2024-04-11T16:30+0300

спецоперация на украине

россия

европа

украина

"формула мира"

мария захарова

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в организуемой Швейцарией встрече, посвященной "формуле Зеленского", подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с целью пресечь спекуляции по этому вопросу."Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по "формуле Зеленского": Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли", - отметила пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.Захарова напомнила, что внешнеполитическое ведомство еще в марте заявляло, что Москва не намерена принимать участине в этом мероприятии.Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.

https://1prime.ru/20240314/medvedev-846301212.html

европа

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россия, европа, украина, "формула мира", мария захарова