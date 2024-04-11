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Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии
Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии - 11.04.2024, ПРАЙМ
Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии
Россия не примет участие в организуемой Швейцарией встрече, посвященной "формуле Зеленского", подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:22+0300
2024-04-11T16:30+0300
спецоперация на украине
россия
европа
украина
"формула мира"
мария захарова
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в организуемой Швейцарией встрече, посвященной "формуле Зеленского", подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с целью пресечь спекуляции по этому вопросу."Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по "формуле Зеленского": Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли", - отметила пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.Захарова напомнила, что внешнеполитическое ведомство еще в марте заявляло, что Москва не намерена принимать участине в этом мероприятии.Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
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россия, европа, украина, "формула мира", мария захарова
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, "формула мира", Мария Захарова
16:22 11.04.2024 (обновлено: 16:30 11.04.2024)
 
Захарова подтвердила намерение России не участвовать в саммите в Швейцарии

Захарова: Россия не планирует участвовать во встрече по "формуле Зеленского"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия не примет участие в организуемой Швейцарией встрече, посвященной "формуле Зеленского", подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с целью пресечь спекуляции по этому вопросу.
"Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по "формуле Зеленского": Россия участвовать не будет и не собиралась. Об этом неоднократно заявляли", - отметила пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.
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Захарова напомнила, что внешнеполитическое ведомство еще в марте заявляло, что Москва не намерена принимать участине в этом мероприятии.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕВРОПАУКРАИНА"формула мира"Мария Захарова
 
 
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