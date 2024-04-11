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В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского - 11.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240411/katastrofa-847315936.html
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского
Новое контрнаступление украинской армии завершится полной катастрофой для Украины, указал журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T21:01+0300
2024-04-11T21:01+0300
спецоперация на украине
контрнаступление
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Новое контрнаступление украинской армии завершится полной катастрофой для Украины, указал журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. Ранее в интервью газете Bild Владимир Зеленский заявил о существовании плана нового контрнаступления, которое невозможно реализовать без западного оружия. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост."Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", — отметил источник.Источник напомнил, что прошлое контрнаступление ВСУ обернулось гибелью и тяжелыми ранениями 166 тысяч украинских военнослужащих.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
https://1prime.ru/20240411/rossiya-847304274.html
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контрнаступление
Спецоперация на Украине, контрнаступление
21:01 11.04.2024
 
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского

Источник в МО: новое контрнаступление Зеленского завершится полной катастрофой

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Новое контрнаступление украинской армии завершится полной катастрофой для Украины, указал журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России.
Ранее в интервью газете Bild Владимир Зеленский заявил о существовании плана нового контрнаступления, которое невозможно реализовать без западного оружия. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост.
"Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", — отметил источник.
Источник напомнил, что прошлое контрнаступление ВСУ обернулось гибелью и тяжелыми ранениями 166 тысяч украинских военнослужащих.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
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Спецоперация на Украинеконтрнаступление
 
 
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