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В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского
Новое контрнаступление украинской армии завершится полной катастрофой для Украины, указал журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T21:01+0300
2024-04-11T21:01+0300
2024-04-11T21:01+0300
спецоперация на украине
контрнаступление
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Новое контрнаступление украинской армии завершится полной катастрофой для Украины, указал журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. Ранее в интервью газете Bild Владимир Зеленский заявил о существовании плана нового контрнаступления, которое невозможно реализовать без западного оружия. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост."Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", — отметил источник.Источник напомнил, что прошлое контрнаступление ВСУ обернулось гибелью и тяжелыми ранениями 166 тысяч украинских военнослужащих.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
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контрнаступление
Спецоперация на Украине, контрнаступление
В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского
Источник в МО: новое контрнаступление Зеленского завершится полной катастрофой
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Новое контрнаступление украинской армии завершится полной катастрофой для Украины, указал журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России.
Ранее в интервью газете Bild Владимир Зеленский заявил о существовании плана нового контрнаступления, которое невозможно реализовать без западного оружия. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост.
"Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", — отметил источник.
Источник напомнил, что прошлое контрнаступление ВСУ обернулось гибелью и тяжелыми ранениями 166 тысяч украинских военнослужащих.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
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