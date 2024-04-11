https://1prime.ru/20240411/katastrofa-847315936.html

В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского

В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского - 11.04.2024, ПРАЙМ

В Минобороны рассказали, чем закончится новое контрнаступление Зеленского

Новое контрнаступление украинской армии завершится полной катастрофой для Украины, указал журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T21:01+0300

2024-04-11T21:01+0300

2024-04-11T21:01+0300

спецоперация на украине

контрнаступление

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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Новое контрнаступление украинской армии завершится полной катастрофой для Украины, указал журналистам высокопоставленный источник в Минобороны России. Ранее в интервью газете Bild Владимир Зеленский заявил о существовании плана нового контрнаступления, которое невозможно реализовать без западного оружия. Он упомянул, что Украина "очень хотела бы" разрушить Крымский мост."Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании, нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", — отметил источник.Источник напомнил, что прошлое контрнаступление ВСУ обернулось гибелью и тяжелыми ранениями 166 тысяч украинских военнослужащих.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.

https://1prime.ru/20240411/rossiya-847304274.html

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контрнаступление