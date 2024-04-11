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В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции
Утром в четверг на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает оперативный штаб | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T06:40+0300
2024-04-11T06:40+0300
2024-04-11T06:43+0300
происшествия
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кабардино-балкария
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Утром в четверг на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает оперативный штаб региона. Согласно сообщению, "начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики". При этом в оперштабе уточняют, что территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко". Также оперштаб предупредил, что в зоне проведения КТО вплоть до особого распоряжения "будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений".
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россия, кабардино-балкария, контртеррористическая операция
Происшествия, РОССИЯ, Кабардино-Балкария, контртеррористическая операция
В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции
Оперштаб: режим КТО введен на части территории Нальчика и Черекского района КБР
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Утром в четверг на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает оперативный штаб региона.
Согласно сообщению, "начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики".
При этом в оперштабе уточняют, что территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко".
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Также оперштаб предупредил, что в зоне проведения КТО вплоть до особого распоряжения "будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений".