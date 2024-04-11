Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон предупредил ЕС о возможном выделении Киеву еще 50 миллиардов евро - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240411/makron-847310792.html
Макрон предупредил ЕС о возможном выделении Киеву еще 50 миллиардов евро
Макрон предупредил ЕС о возможном выделении Киеву еще 50 миллиардов евро - 11.04.2024, ПРАЙМ
Макрон предупредил ЕС о возможном выделении Киеву еще 50 миллиардов евро
Если США прекратят оказывать Украине поддержку, Евросоюзу придется выделить Киеву больше, чем 50 миллиардов евро, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T17:22+0300
2024-04-11T17:54+0300
спецоперация на украине
эммануэль макрон
украина
сша
ес
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
ПАРИЖ, 11 апр - ПРАЙМ. Если США прекратят оказывать Украине поддержку, Евросоюзу придется выделить Киеву больше, чем 50 миллиардов евро, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Французский лидер 11 апреля посетил военное предприятие Eurenco, где пообщался с журналистами."Европе, вероятно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят её поддерживать", - сказал Макрон. Он добавил, что продолжит требовать от французских предприятий наращивать производство, чтобы направлять Киеву вооружения в срок.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
https://1prime.ru/20240406/zelenskiy-847145933.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b4db5b0ec4b4e46e7ee1e5b4577dd436.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эммануэль макрон, украина, сша, ес, помощь украине
Спецоперация на Украине, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, США, ЕС, помощь Украине
17:22 11.04.2024 (обновлено: 17:54 11.04.2024)
 
Макрон предупредил ЕС о возможном выделении Киеву еще 50 миллиардов евро

Макрон: ЕС придётся выделить свыше €50 млрд Украине при прекращении поддержки США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 11 апр - ПРАЙМ. Если США прекратят оказывать Украине поддержку, Евросоюзу придется выделить Киеву больше, чем 50 миллиардов евро, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер 11 апреля посетил военное предприятие Eurenco, где пообщался с журналистами.
"Европе, вероятно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят её поддерживать", - сказал Макрон. Он добавил, что продолжит требовать от французских предприятий наращивать производство, чтобы направлять Киеву вооружения в срок.
1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину
6 апреля, 22:03
 
Спецоперация на УкраинеЭммануэль МакронУКРАИНАСШАЕСпомощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала