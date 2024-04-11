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Макрон предупредил ЕС о возможном выделении Киеву еще 50 миллиардов евро
Макрон предупредил ЕС о возможном выделении Киеву еще 50 миллиардов евро - 11.04.2024, ПРАЙМ
Макрон предупредил ЕС о возможном выделении Киеву еще 50 миллиардов евро
Если США прекратят оказывать Украине поддержку, Евросоюзу придется выделить Киеву больше, чем 50 миллиардов евро, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T17:22+0300
2024-04-11T17:22+0300
2024-04-11T17:54+0300
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ПАРИЖ, 11 апр - ПРАЙМ. Если США прекратят оказывать Украине поддержку, Евросоюзу придется выделить Киеву больше, чем 50 миллиардов евро, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Французский лидер 11 апреля посетил военное предприятие Eurenco, где пообщался с журналистами."Европе, вероятно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят её поддерживать", - сказал Макрон. Он добавил, что продолжит требовать от французских предприятий наращивать производство, чтобы направлять Киеву вооружения в срок.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
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эммануэль макрон, украина, сша, ес, помощь украине
Спецоперация на Украине, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, США, ЕС, помощь Украине
Макрон предупредил ЕС о возможном выделении Киеву еще 50 миллиардов евро
Макрон: ЕС придётся выделить свыше €50 млрд Украине при прекращении поддержки США
ПАРИЖ, 11 апр - ПРАЙМ. Если США прекратят оказывать Украине поддержку, Евросоюзу придется выделить Киеву больше, чем 50 миллиардов евро, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Французский лидер 11 апреля посетил военное предприятие Eurenco, где пообщался с журналистами.
"Европе, вероятно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят её поддерживать", - сказал Макрон. Он добавил, что продолжит требовать от французских предприятий наращивать производство, чтобы направлять Киеву вооружения в срок.
1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину