https://1prime.ru/20240411/most-847299230.html

В Кремле ответили на новые угрозы Зеленского уничтожить Крымский мост

В Кремле ответили на новые угрозы Зеленского уничтожить Крымский мост - 11.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на новые угрозы Зеленского уничтожить Крымский мост

Новые угрозы Владимира Зеленского - еще одна демонстрация сущности киевского режима и еще одно доказательство правильности принятого решения о начале СВО,... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T13:40+0300

2024-04-11T13:40+0300

2024-04-11T13:40+0300

спецоперация на украине

крымский мост

всу

гур мо украины

кремль

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Новые угрозы Владимира Зеленского - еще одна демонстрация сущности киевского режима и еще одно доказательство правильности принятого решения о начале СВО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ", - сказал он журналистам, комментируя недавние заявления президента Украины.Накануне в интервью немецкому изданию Bild Зеленский заявил, что в его плане будущего контрнаступления есть пункт "разрушение Крымского моста в 2024 году". Он уточнил, что нацелен не только на мост через Керченский пролив, но и на многие инфраструктурные сооружения, которые представляют собой военную цель. В частности, на аэродромы.Восьмого апреля в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что Крымский мост остается приоритетной целью для украинских войск. И хотя этот объект хорошо защищен, спецслужба "работает над этим вопросом". По плану Киева, атака должна состояться в первой половине 2024 года. Крымский мост, также Керченский мост — транспортный переход через Керченский пролив. Один из крупнейших в России, он насчитывает в длину восемнадцать километров. Состоит из параллельно расположенных автомобильной (по две полосы в каждую сторону) и железнодорожной (по одной колее) трасс. Был открыт в мае 2018-го.

https://1prime.ru/20240410/zelenskiy-847282499.html

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крымский мост, всу, гур мо украины, кремль, дмитрий песков, владимир зеленский