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США и Британия лгут об отсутствии наемников на Украине, заявил дипломат
США и Британия лгут об отсутствии наемников на Украине, заявил дипломат - 11.04.2024, ПРАЙМ
США и Британия лгут об отсутствии наемников на Украине, заявил дипломат
Заявления об отсутствии иностранных наемников на территории Украины из Соединенных Штатов, Великобритании и их союзников являются ложью и дезинформацией. Такое... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:19+0300
2024-04-11T15:19+0300
2024-04-11T15:20+0300
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ВЕНА, 11 апр - ПРАЙМ. Заявления об отсутствии иностранных наемников на территории Украины из Соединенных Штатов, Великобритании и их союзников являются ложью и дезинформацией. Такое мнение выразил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич."Подтверждено участие иностранных наемников, прежде всего англоязычных граждан, в террористических вылазках с подконтрольной киевскому режиму территории в отдельные районы Белгородской области в марте сего года", - отметил он.По словам Буякевича, в распоряжении российских правоохранительных органов появились записи с камеры на теле одного из убитых бовиков, которые можно считать неопровержимыми доказательствами.Как сообщали ранее в Минобороны России, без малого шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, были убиты в ходе специальной военной операции. По мартовским данным, из США на Украину прибыли 1113 человек, из них 491 были убиты.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Новости
США и Британия лгут об отсутствии наемников на Украине, заявил дипломат
Буякевич: Слова США и Британии, что у них нет наемников в зоне боев против РФ, это ложь
ВЕНА, 11 апр - ПРАЙМ. Заявления об отсутствии иностранных наемников на территории Украины из Соединенных Штатов, Великобритании и их союзников являются ложью и дезинформацией. Такое мнение выразил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Подтверждено участие иностранных наемников, прежде всего англоязычных граждан, в террористических вылазках с подконтрольной киевскому режиму территории в отдельные районы Белгородской области в марте сего года", - отметил он.
По словам Буякевича, в распоряжении российских правоохранительных органов появились записи с камеры на теле одного из убитых бовиков, которые можно считать неопровержимыми доказательствами.
Как сообщали ранее в Минобороны России, без малого шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, были убиты в ходе специальной военной операции. По мартовским данным, из США на Украину прибыли 1113 человек, из них 491 были убиты.
Власти Чехии разрешили 150 наемникам отправиться на Украину, сообщает CT24