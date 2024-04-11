https://1prime.ru/20240411/naemniki-847304384.html

США и Британия лгут об отсутствии наемников на Украине, заявил дипломат

США и Британия лгут об отсутствии наемников на Украине, заявил дипломат - 11.04.2024, ПРАЙМ

США и Британия лгут об отсутствии наемников на Украине, заявил дипломат

Заявления об отсутствии иностранных наемников на территории Украины из Соединенных Штатов, Великобритании и их союзников являются ложью и дезинформацией. Такое... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T15:19+0300

2024-04-11T15:19+0300

2024-04-11T15:20+0300

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ВЕНА, 11 апр - ПРАЙМ. Заявления об отсутствии иностранных наемников на территории Украины из Соединенных Штатов, Великобритании и их союзников являются ложью и дезинформацией. Такое мнение выразил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич."Подтверждено участие иностранных наемников, прежде всего англоязычных граждан, в террористических вылазках с подконтрольной киевскому режиму территории в отдельные районы Белгородской области в марте сего года", - отметил он.По словам Буякевича, в распоряжении российских правоохранительных органов появились записи с камеры на теле одного из убитых бовиков, которые можно считать неопровержимыми доказательствами.Как сообщали ранее в Минобороны России, без малого шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, были убиты в ходе специальной военной операции. По мартовским данным, из США на Украину прибыли 1113 человек, из них 491 были убиты.

https://1prime.ru/20240410/svo-847263976.html

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украина, сша, великобритания, новости