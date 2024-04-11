Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении двух подземных газохранилищ - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240411/naftogaz-847299801.html
Украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении двух подземных газохранилищ
Украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении двух подземных газохранилищ - 11.04.2024, ПРАЙМ
Украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении двух подземных газохранилищ
Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждении двух подземных газохранилищ. В компании уточнили, что они продолжают работу. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:54+0300
2024-04-11T13:54+0300
спецоперация на украине
нафтогаз украины
тэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83244/58/832445824_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d7dfd44bf55e1f762351e7ab3fe2f34.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждении двух подземных газохранилищ. В компании уточнили, что они продолжают работу."Специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела. Никто из сотрудников не пострадал", — написала пресс-служба в Telegram-канале.В ночь на 11 апреля власти Украины сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре страны. По критически важным объектам Харькова, по сообщениям местной администрации, пришлось не менее десяти ударов, есть перебои с электричеством. Под Киевом полностью уничтожена Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в области.После снятия с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции Трипольская тепловая электростанция стала крупнейшим объектом по производству электроэнергии на территории Киевской области."Нафтогаз" — крупнейшая на Украине госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Помимо поставок потребителям компания отвечает за транзит топлива по территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://1prime.ru/20240411/tes-847295436.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83244/58/832445824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_88559e6386af49eeecf912172f0479e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нафтогаз украины, тэс
Спецоперация на Украине, Нафтогаз Украины, ТЭС
13:54 11.04.2024
 
Украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении двух подземных газохранилищ

Нафтогаз Украины: ударами поражены два подземных газохранилища

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждении двух подземных газохранилищ. В компании уточнили, что они продолжают работу.
"Специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела. Никто из сотрудников не пострадал", — написала пресс-служба в Telegram-канале.
В ночь на 11 апреля власти Украины сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре страны. По критически важным объектам Харькова, по сообщениям местной администрации, пришлось не менее десяти ударов, есть перебои с электричеством. Под Киевом полностью уничтожена Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в области.
После снятия с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции Трипольская тепловая электростанция стала крупнейшим объектом по производству электроэнергии на территории Киевской области.
"Нафтогаз" — крупнейшая на Украине госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Помимо поставок потребителям компания отвечает за транзит топлива по территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
Под Киевом уничтожена самая мощная действующая электростанция в регионе
12:43
 
Спецоперация на УкраинеНафтогаз УкраиныТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала