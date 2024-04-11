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Украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении двух подземных газохранилищ

Украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении двух подземных газохранилищ - 11.04.2024, ПРАЙМ

Украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении двух подземных газохранилищ

Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждении двух подземных газохранилищ. В компании уточнили, что они продолжают работу. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T13:54+0300

2024-04-11T13:54+0300

2024-04-11T13:54+0300

спецоперация на украине

нафтогаз украины

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Украинский "Нафтогаз" сообщил о повреждении двух подземных газохранилищ. В компании уточнили, что они продолжают работу."Специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела. Никто из сотрудников не пострадал", — написала пресс-служба в Telegram-канале.В ночь на 11 апреля власти Украины сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре страны. По критически важным объектам Харькова, по сообщениям местной администрации, пришлось не менее десяти ударов, есть перебои с электричеством. Под Киевом полностью уничтожена Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в области.После снятия с эксплуатации Чернобыльской атомной электростанции Трипольская тепловая электростанция стала крупнейшим объектом по производству электроэнергии на территории Киевской области."Нафтогаз" — крупнейшая на Украине госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Помимо поставок потребителям компания отвечает за транзит топлива по территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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нафтогаз украины, тэс