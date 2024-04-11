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ОПЕК по-прежнему ждет роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК по-прежнему ждет роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 11.04.2024, ПРАЙМ

ОПЕК по-прежнему ждет роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года: по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T15:22+0300

2024-04-11T15:22+0300

2024-04-11T15:22+0300

энергетика

нефть

опек

мир

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года: по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46 миллиона, говорится в апрельском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году остается неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца в 2,2 миллиона баррелей в сутки", - сообщается в докладе. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос на нефть составит 104,46 миллиона баррелей в сутки после 102,21 миллиона в прошлом году, следует из приложенных таблиц.

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