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ОПЕК по-прежнему ждет роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 11.04.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК по-прежнему ждет роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК по-прежнему ждет роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 11.04.2024, ПРАЙМ
ОПЕК по-прежнему ждет роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года: по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:22+0300
2024-04-11T15:22+0300
энергетика
нефть
опек
мир
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года: по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46 миллиона, говорится в апрельском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году остается неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца в 2,2 миллиона баррелей в сутки", - сообщается в докладе. Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос на нефть составит 104,46 миллиона баррелей в сутки после 102,21 миллиона в прошлом году, следует из приложенных таблиц.
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нефть, опек, мир
Энергетика, Нефть, ОПЕК, МИР
15:22 11.04.2024
 
ОПЕК по-прежнему ждет роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК ждет роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,2 млн баррелей в день

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года: по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, до 104,46 миллиона, говорится в апрельском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году остается неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца в 2,2 миллиона баррелей в сутки", - сообщается в докладе.
Таким образом, организация ожидает, что мировой спрос на нефть составит 104,46 миллиона баррелей в сутки после 102,21 миллиона в прошлом году, следует из приложенных таблиц.
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