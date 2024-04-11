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Нефтяные запасы в странах ОЭСР в феврале снизились

Нефтяные запасы в странах ОЭСР в феврале снизились - 11.04.2024, ПРАЙМ

Нефтяные запасы в странах ОЭСР в феврале снизились

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале сократились на 25,7 миллиона... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T15:22+0300

2024-04-11T15:22+0300

2024-04-11T15:22+0300

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале сократились на 25,7 миллиона баррелей, составив 2,733 миллиарда баррелей и оказавшись на 105 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. "Предварительные данные за февраль 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР сократились на 25,7 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Составляя 2733 миллиона баррелей, они были на 80 миллионов баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 105 миллионов баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет, и на 187 миллионов баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти в феврале составили 1,342 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,391 миллиарда баррелей. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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нефть, оэср, опек, новости