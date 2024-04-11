https://1prime.ru/20240411/opek-847304856.html
В ОПЕК заявили об увеличении добычи нефти
В ОПЕК заявили об увеличении добычи нефти - 11.04.2024, ПРАЙМ
В ОПЕК заявили об увеличении добычи нефти
Добыча нефти ОПЕК в марте выросла на три тысячи баррелей в сутки к уровню февраля, в основном за счет Ирана, Саудовской Аравии, Габона и Кувейта - до 26,6... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:23+0300
2024-04-11T15:23+0300
2024-04-11T15:23+0300
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нефть
опек
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в марте выросла на три тысячи баррелей в сутки к уровню февраля, в основном за счет Ирана, Саудовской Аравии, Габона и Кувейта - до 26,6 миллиона баррелей; при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше разрешенных им уровней на 2,387 миллиона баррелей в сутки, следует из данных апрельского доклада ОПЕК. "По данным вторичных источников, общий объем добычи нефти ОПЕК в марте 2024 года составил в среднем 26,60 миллиона баррелей в сутки, что на 3 тысячи баррелей выше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Иране, Саудовской Аравии, Габоне и Кувейте, в то время как добыча в Нигерии, Ираке и Венесуэле снизилась", - говорится в докладе. Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, составила 21,448 миллиона баррелей в сутки при целевых 23,835 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,387 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней. Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки, а также не участвующих в соглашении членов ОПЕК - Венесуэлы, Ирана и Ливии. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.
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мир, нефть, опек
Энергетика, МИР, Нефть, ОПЕК
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в марте выросла на три тысячи баррелей в сутки к уровню февраля, в основном за счет Ирана, Саудовской Аравии, Габона и Кувейта - до 26,6 миллиона баррелей; при этом страны организации, участвующие в сделке ОПЕК+, добывали меньше разрешенных им уровней на 2,387 миллиона баррелей в сутки, следует из данных апрельского доклада ОПЕК.
"По данным вторичных источников, общий объем добычи нефти ОПЕК в марте 2024 года составил в среднем 26,60 миллиона баррелей в сутки, что на 3 тысячи баррелей выше по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Иране, Саудовской Аравии, Габоне и Кувейте, в то время как добыча в Нигерии, Ираке и Венесуэле снизилась", - говорится в докладе.
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Фактическая добыча стран организации, участвующих в соглашении ОПЕК+, составила 21,448 миллиона баррелей в сутки при целевых 23,835 миллиона баррелей. Таким образом, страны ОПЕК, имеющие квоты, сокращали добычу на 2,387 миллиона баррелей в сутки сверх разрешенных уровней.
Квоты на добычу нефти ОПЕК+, без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки, а также не участвующих в соглашении членов ОПЕК - Венесуэлы, Ирана и Ливии.
Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Вдобавок к этому, пока до конца второго квартала, Саудовская Аравия сокращает добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне сокращает экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей. Ряд других участников альянса до конца июня дополнительно сокращают добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.