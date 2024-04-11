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ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России в 2024 году - 11.04.2024, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти в России в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз по добыче в России нефти и конденсата в 2024 году, продолжает ждать, что она снизится на 180 тысяч баррелей в сутки, до 10,75 миллиона... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T15:25+0300
2024-04-11T15:25+0300
2024-04-11T15:34+0300
энергетика
россия
российская нефть
опек
конденсат
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче в России нефти и конденсата в 2024 году, продолжает ждать, что она снизится на 180 тысяч баррелей в сутки, до 10,75 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году вырастет на 130 тысяч баррелей, до 10,88 миллиона, следует из апрельского доклада организации. "По прогнозам, в 2024 году добыча жидких углеводородов в России снизится примерно на 0,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом и составит в среднем 10,7 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что этот показатель учитывает все добровольно объявленные корректировки добычи сырой нефти до конца 2024 года", - говорится в докладе. Согласно таблицам, ОПЕК ожидает, что добыча в РФ в 2024 году снизится на 180 тысяч баррелей в сутки, до 10,75 миллиона баррелей, а в 2025 году вырастет на 130 тысяч баррелей в сутки, до 10,88 миллиона баррелей в сутки. Россия в марте продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки. Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты.
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россия, российская нефть, опек, конденсат
Энергетика, РОССИЯ, российская нефть, ОПЕК, конденсат
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по добыче в России нефти и конденсата в 2024 году, продолжает ждать, что она снизится на 180 тысяч баррелей в сутки, до 10,75 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году вырастет на 130 тысяч баррелей, до 10,88 миллиона, следует из апрельского доклада организации.
"По прогнозам, в 2024 году добыча жидких углеводородов в России снизится примерно на 0,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом и составит в среднем 10,7 миллиона баррелей в сутки. Стоит отметить, что этот показатель учитывает все добровольно объявленные корректировки добычи сырой нефти до конца 2024 года", - говорится в докладе.
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Согласно таблицам, ОПЕК ожидает, что добыча в РФ в 2024 году снизится на 180 тысяч баррелей в сутки, до 10,75 миллиона баррелей, а в 2025 году вырастет на 130 тысяч баррелей в сутки, до 10,88 миллиона баррелей в сутки.
Россия в марте продлила добровольные сокращения поставок нефти на второй квартал. В апреле-июне она суммарно снижает добычу и экспорт на 471 тысячу баррелей в сутки, при этом пропорция будет различаться, за счет чего к июню страна перейдет только к сокращению добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что РФ июне достигнет уровня нефтедобычи в 9 миллионов баррелей в сутки.
Россия в марте минувшего года начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращала с августа 2023 года нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составлял 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия сокращала экспорт на 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч - нефть, а 200 тысяч - нефтепродукты.