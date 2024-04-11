Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240411/peregovory-847297962.html
В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России
В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России
Россия открыта для мирных переговоров по Украине, процесс урегулирования без Москвы бессмысленен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:35+0300
2024-04-11T13:47+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
мирные переговоры
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия открыта для мирных переговоров по Украине, процесс урегулирования без Москвы бессмысленен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Президент альпийской конфедерации Виола Амхер ранее заявляла, что мирная конференция по Украине состоится в июне в швейцарском городе Бюргеншток.Официальному представителю Кремля задали вопрос, считает ли Россия бесперспективными переговоры по Украине без ее участия. Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз заявилял об открытости Москвы к возобнолению переговорного процесса. Однако Кремль не видит каких-то перспектив, поскольку украина запретила такой диалог на законодательном уровне."Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира, это первое. Второе – мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую", - добавил Песков.Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь президента России, при переговорах нельзя не принять во внимание произошедшие геополитические изменения.
https://1prime.ru/20240411/minoborony-847297413.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_1bcd09fdcefa26a18313783b3a501fa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, мирные переговоры, россия, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
13:35 11.04.2024 (обновлено: 13:47 11.04.2024)
 
В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России

Песков: без участия России переговорный процесс по Украине бессмыслен

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия открыта для мирных переговоров по Украине, процесс урегулирования без Москвы бессмысленен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Президент альпийской конфедерации Виола Амхер ранее заявляла, что мирная конференция по Украине состоится в июне в швейцарском городе Бюргеншток.
Официальному представителю Кремля задали вопрос, считает ли Россия бесперспективными переговоры по Украине без ее участия. Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз заявилял об открытости Москвы к возобнолению переговорного процесса. Однако Кремль не видит каких-то перспектив, поскольку украина запретила такой диалог на законодательном уровне.
"Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира, это первое. Второе – мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую", - добавил Песков.
Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь президента России, при переговорах нельзя не принять во внимание произошедшие геополитические изменения.
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины
13:24
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий Песковмирные переговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала