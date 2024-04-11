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В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России

В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России - 11.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России

Россия открыта для мирных переговоров по Украине, процесс урегулирования без Москвы бессмысленен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T13:35+0300

2024-04-11T13:35+0300

2024-04-11T13:47+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

мирные переговоры

россия

украина

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия открыта для мирных переговоров по Украине, процесс урегулирования без Москвы бессмысленен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Президент альпийской конфедерации Виола Амхер ранее заявляла, что мирная конференция по Украине состоится в июне в швейцарском городе Бюргеншток.Официальному представителю Кремля задали вопрос, считает ли Россия бесперспективными переговоры по Украине без ее участия. Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз заявилял об открытости Москвы к возобнолению переговорного процесса. Однако Кремль не видит каких-то перспектив, поскольку украина запретила такой диалог на законодательном уровне."Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира, это первое. Второе – мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую", - добавил Песков.Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь президента России, при переговорах нельзя не принять во внимание произошедшие геополитические изменения.

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дмитрий песков, мирные переговоры, россия, украина