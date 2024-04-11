https://1prime.ru/20240411/peregovory-847297962.html
В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России
В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России - 11.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России
Россия открыта для мирных переговоров по Украине, процесс урегулирования без Москвы бессмысленен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T13:35+0300
2024-04-11T13:35+0300
2024-04-11T13:47+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
мирные переговоры
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_0dc29bc87788f11b6b5c0c5630a3ee93.jpg
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия открыта для мирных переговоров по Украине, процесс урегулирования без Москвы бессмысленен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Президент альпийской конфедерации Виола Амхер ранее заявляла, что мирная конференция по Украине состоится в июне в швейцарском городе Бюргеншток.Официальному представителю Кремля задали вопрос, считает ли Россия бесперспективными переговоры по Украине без ее участия. Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз заявилял об открытости Москвы к возобнолению переговорного процесса. Однако Кремль не видит каких-то перспектив, поскольку украина запретила такой диалог на законодательном уровне."Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира, это первое. Второе – мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую", - добавил Песков.Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь президента России, при переговорах нельзя не принять во внимание произошедшие геополитические изменения.
https://1prime.ru/20240411/minoborony-847297413.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270406_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_1bcd09fdcefa26a18313783b3a501fa8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, мирные переговоры, россия, украина
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
В Кремле назвали бессмысленным переговорный процесс по Украине без России
Песков: без участия России переговорный процесс по Украине бессмыслен
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Россия открыта для мирных переговоров по Украине, процесс урегулирования без Москвы бессмысленен, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Президент альпийской конфедерации Виола Амхер ранее заявляла, что мирная конференция по Украине состоится в июне в швейцарском городе Бюргеншток.
Официальному представителю Кремля задали вопрос, считает ли Россия бесперспективными переговоры по Украине без ее участия. Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз заявилял об открытости Москвы к возобнолению переговорного процесса. Однако Кремль не видит каких-то перспектив, поскольку украина запретила такой диалог на законодательном уровне.
"Сначала надо понять, о чем там идет речь, о какой формуле мира, это первое. Второе – мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России, он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую", - добавил Песков.
Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь президента России, при переговорах нельзя не принять во внимание произошедшие геополитические изменения.
ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины