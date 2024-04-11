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Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро - 11.04.2024, ПРАЙМ
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Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро
Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро - 11.04.2024, ПРАЙМ
Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро
Латвия отправит Киеву 112 миллионов евро в 2024 году, заявил Владимир Зеленский. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:03+0300
2024-04-11T16:14+0300
спецоперация на украине
помощь украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Латвия отправит Киеву 112 миллионов евро в 2024 году, заявил Владимир Зеленский.По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Украина и Латвия подписали 11 апреля двустороннее соглашение о безопасности. Согласно нему, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25 процента своего ВВП ежегодно."Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", — отметил Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что латвийские власти нацелены помочь Украине восстановить и обезопасить критическую инфраструктуру, а также развить технологии и кибербезопасность.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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помощь украине, владимир зеленский, латвия, украина
Спецоперация на Украине, помощь Украине, Владимир Зеленский, ЛАТВИЯ, УКРАИНА
16:03 11.04.2024 (обновлено: 16:14 11.04.2024)
 
Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро

Зеленский заявил, что Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Латвия отправит Киеву 112 миллионов евро в 2024 году, заявил Владимир Зеленский.
По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Украина и Латвия подписали 11 апреля двустороннее соглашение о безопасности. Согласно нему, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25 процента своего ВВП ежегодно.
"Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", — отметил Зеленский в Telegram-канале.
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Он добавил, что латвийские власти нацелены помочь Украине восстановить и обезопасить критическую инфраструктуру, а также развить технологии и кибербезопасность.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
Спецоперация на Украинепомощь УкраинеВладимир ЗеленскийЛАТВИЯУКРАИНА
 
 
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