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Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро

Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро - 11.04.2024, ПРАЙМ

Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро

Латвия отправит Киеву 112 миллионов евро в 2024 году, заявил Владимир Зеленский. | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T16:03+0300

2024-04-11T16:03+0300

2024-04-11T16:14+0300

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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Латвия отправит Киеву 112 миллионов евро в 2024 году, заявил Владимир Зеленский.По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Украина и Латвия подписали 11 апреля двустороннее соглашение о безопасности. Согласно нему, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25 процента своего ВВП ежегодно."Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", — отметил Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что латвийские власти нацелены помочь Украине восстановить и обезопасить критическую инфраструктуру, а также развить технологии и кибербезопасность.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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