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Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро
Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро - 11.04.2024, ПРАЙМ
Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро
Латвия отправит Киеву 112 миллионов евро в 2024 году, заявил Владимир Зеленский. | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T16:03+0300
2024-04-11T16:03+0300
2024-04-11T16:14+0300
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Латвия отправит Киеву 112 миллионов евро в 2024 году, заявил Владимир Зеленский.По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Украина и Латвия подписали 11 апреля двустороннее соглашение о безопасности. Согласно нему, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25 процента своего ВВП ежегодно."Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", — отметил Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что латвийские власти нацелены помочь Украине восстановить и обезопасить критическую инфраструктуру, а также развить технологии и кибербезопасность.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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помощь украине, владимир зеленский, латвия, украина
Спецоперация на Украине, помощь Украине, Владимир Зеленский, ЛАТВИЯ, УКРАИНА
Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро
Зеленский заявил, что Латвия передаст Украине пакет военной помощи на 112 миллионов евро
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Латвия отправит Киеву 112 миллионов евро в 2024 году, заявил Владимир Зеленский.
По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Украина и Латвия подписали 11 апреля двустороннее соглашение о безопасности. Согласно нему, Рига будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 0,25 процента своего ВВП ежегодно.
"Есть конкретный результат нашей сегодняшней встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом – соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 миллионов евро", — отметил Зеленский в Telegram-канале.
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Он добавил, что латвийские власти нацелены помочь Украине восстановить и обезопасить критическую инфраструктуру, а также развить технологии и кибербезопасность.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.