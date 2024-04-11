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Отбирают последний газ: США обещали Европе поставки, но забыли об этом

Отбирают последний газ: США обещали Европе поставки, но забыли об этом - 11.04.2024, ПРАЙМ

Отбирают последний газ: США обещали Европе поставки, но забыли об этом

Цены на природный газ в Европе взлетели до самого высокого уровня за последние две недели, а фьючерсы поднялись на 2,6 процента. Что ждет мировой рынок топлива... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T04:04+0300

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спг

эксклюзив

поставки спг

импорт спг

мировой рынок спг

статья

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ, Роман Серов. Цены на природный газ в Европе взлетели до самого высокого уровня за последние две недели, а фьючерсы поднялись на 2,6 процента. Что ждет мировой рынок топлива и придется ли Старому свету конкурировать с огромной и платежеспособной Азией, читайте в материале "Прайм".Необычный рынок ШтатовГаз дорожает по нескольким причинам. Первая – цены на нефть на мировых рынках растут. Сорт Brent уже торгуется выше 90 долларов за баррель и это, по мнению многих аналитиков, не предел. А стоимость газа в большинстве контрактов привязана к нефти или ее производным – дизтопливу и мазуту.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВторая – изменение расклада сил на глобальном газовом рынке. Традиционно сбыт СПГ был сосредоточен в Азии. Этот регион не имеет собственной добычи, целиком зависит от импорта и бурно развивается. Европа получала гораздо меньшие партии, а в основном покупала российский трубопроводный газ. Все были довольны, но с середины 2021 года начался энергетический кризис. Цены подскочили, и два основных потребителя - Япония и Китай - снизили закупки. Но дело вовсе не в замедлении их экономики."Стало слишком дорого, поэтому они увеличили объемы по средне- и долгосрочным контрактам без привязки к биржевым ценам. Ведь если можно купить газ по 300 долларов за тысячу кубов, незачем платить втрое-вчетверо дороже. В результате поставки в Азию 2022 году рухнули более чем в шесть раз", - пояснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.В итоге большие объемы СПГ из США оказались не пристроены. Поставки из этой страны уникальны. Они в основном не привязаны к нефти и осуществляются по краткосрочным контрактам. Чтобы понять, как это работает, нужно углубиться в газовый рынок Штатов.Этот бизнес у них устроен весьма необычно – добывающие, сжижающие и продающие компании самостоятельны и не зависят друг от друга. Дело в том, что изначально СПГ-заводы строили для переработки импортного сжиженного газа, но затем США освоили сланцевую добычу и стали нетто-экспортерами. Заводы пришлось переоборудовать под сжижение, они перерабатывают заказанный объем и передают его экспортерам в точке производства. И государство все это никак не контролирует.Азия диктует условияСтрого говоря, американский газ нельзя назвать в полном смысле американским – на заводе его могут купить любые экспортеры. Они загружают газ на танкеры и поставляют туда, где платят дороже. Этим занимаются транснациональные корпорации Shell, Total, BP и многие другие. Они заключают контракты на поставку, когда танкеры уже загружены, и отслеживают динамику цен в моменте.Результат закономерен – пока в Европе были выгодные цены, танкеры шли туда. Но теперь, впервые за два с половиной года наблюдатели фиксируют признаки того, что суда переправляют топливо на другие рынки, включая Азию."Рынки Европы и Азии тесно связаны. Потребление в Азии упало – газ пошел в Европу. Теперь Азия вновь становится выгоднее. В среднем газ там стоит 340 долларов за тысячу кубов, а в Европе – около 308 долларов. С учетом того, что себестоимость производства газа в США – около 240 долларов за тысячу кубов, сделки с европейскими партнерами теряют привлекательность", - объяснил Фролов. Поставки в Европу сохраняют в основном компании, экономящие на коротком транспортном плече.Европа подстраиваетсяДефицит на европейском рынке пока не прогнозируют. Спрос в регионе падает, и, по мнению многих аналитиков, продолжит падать дальше. За пару лет Европа снизила потребление на 20 процентов и на фоне сворачивания производств и переноса их в другие регионы — и это не предел.Помогает и то, что Европа вышла из мягкой зимы с рекордно высокими запасами. ПХГ заполнены на 60 процентов, что на 17,7 п.п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 4,72 п.п. больше, чем в прошлом году. За все время наблюдений - с 2011 года - чуть меньшие объемы фиксировали лишь в теплом 2023-м и "ковидном" 2020 году.Удерживает цены и альтернативная энергетика. В Великобритании в отдельные дни ветер обеспечивает около половины выработки. Но ветер – величина непостоянная, как и все возобновляемые источники.По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, пока на рынке Европы передышка, связанная с тем, что отопительный сезон закончился, а период жары еще не наступил. "Можно ждать спада цен в ближайшие пару месяцев, а в июле все будет зависеть от погоды. Если будет жарко, то расход электроэнергии на кондиционирование и холодильники увеличится", - отметил он.Кроме того, жара в Европе связана с сокращением выработки ГЭС из-за обмеления рек и проблемами с охлаждением на атомных электростанциях. Некоторые из них прошлым летом приходилось даже останавливать. Эти факторы могут сыграть на подорожание газа. Если раньше считалось, что газ в регионе дорожает только зимой, то теперь еще и лето.По возможности страны ЕС возвращаются к российскому трубопроводному газу. Данные за первый квартал позволяют судить, что большинство маршрутов загружены по максимуму. Объемы могли быть больше, но мешают самоограничение и отсутствие "Северного потока", взорванного осенью 2022 года. Европейское ответвление "Турецкого потока" работает на полную мощность.По украинскому направлению транзит тоже на максимуме – 42 миллиона кубов в сутки. Однако соглашение России с Украиной о транзите газа также истекает в конце года, и неясно, будут ли эти объемы по-прежнему поступать в Европу. Есть и вероятность введения дополнительных санкций против российского газа.Хрупкое газовое равновесиеПрогнозная кривая показывает, что цены на следующий год будут выше, чем месяц назад, пишет Bloomberg. За два года Европе удалось приспособиться к жизни без прежних объемов газа по российской трубе. На ее долю сейчас приходится лишь десятая часть от всего потребляемого объема, рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.Но хрупкое равновесие в любой момент может нарушиться. Предпосылок масса: начиная от военных действий на территории Украины и заканчивая погодой. Последние две зимы в Европе были теплыми, но нет гарантий, что так будет и впредь.Кроме того, нужно пополнять запасы, а источников не так много. Поставки по трубопроводу из Норвегии ограничены из-за технического обслуживания. Импорт СПГ в северо-западной Европе в основном ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года, показывают данные Bloomberg.Зависимость от мирового рынка СПГ означает, что перебои в работе производственных предприятий, расположенных за тысячи километров, могут повлиять на европейские цены на газ. Точно так же, как планы их развития. В перспективе 2024-2025 годов массового ввода заводов по сжижению СПГ не ожидается, и это поддержит цены на глобальных рынках.А вот с 2026 по 2030 годы должны вступить в строй сразу много предприятий в основных странах-производителях - США, Катаре и Австралии. На рынок придут дополнительные объемы предложения, что уронит цены, прогнозирует Юшков.Еще один фактор – состояние дел в китайской экономике. Это главный рынок сбыта, который по объемам уже обогнал Японию и Южную Корею. Если КНР преодолеет проблемы и будет активно развиваться, есть шанс, что она поглотит значимые объемы. Но, опять-таки, все будет зависеть от цен: китайцы не будут покупать дорого, ведь у них всегда есть шанс найти подешевле.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

спг, эксклюзив, поставки спг, импорт спг, мировой рынок спг