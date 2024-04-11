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Антонов оценил заявления Пентагона о стратегическом поражении России

Антонов оценил заявления Пентагона о стратегическом поражении России - 11.04.2024, ПРАЙМ

Антонов оценил заявления Пентагона о стратегическом поражении России

Заверения чиновников Пентагона о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками "непредсказуемой эскалации", администрации США необходимо | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T05:38+0300

2024-04-11T05:38+0300

2024-04-11T05:42+0300

спецоперация на украине

россия

анатолий антонов

пентагон

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Заверения чиновников Пентагона о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками "непредсказуемой эскалации", администрации США необходимо отказаться от таких заявлений, сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Накануне в палате представителей Конгресса США состоялись слушания, в которых участвовали помощника главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер и командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. Уолландер заявила о том, что руководству России необходимо "преподать урок" в контексте Крыма. Комментируя высказывания чиновников Минобороны Соединенных Штатов, Антонов заявил представителям СМИ: "Администрации США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Очевидно, что режим Зеленского - в агонии". Американские чиновники не унимаются и "подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления", отметил посол России. "Особенно циничными выглядят действия ВСУ против гражданского населения, - подчеркнул дипломат. - Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность". Резюмируя, Антонов заявил, что "убедительные победы российских Вооруженных сил на фронте подтверждают, что американцы проиграли в войне "до последнего украинца", пытаясь нанести стратегическое поражение России".

https://1prime.ru/20240410/otvet-847276361.html

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россия, анатолий антонов, пентагон