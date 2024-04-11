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Антонов оценил заявления Пентагона о стратегическом поражении России
Антонов оценил заявления Пентагона о стратегическом поражении России - 11.04.2024, ПРАЙМ
Антонов оценил заявления Пентагона о стратегическом поражении России
Заверения чиновников Пентагона о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками "непредсказуемой эскалации", администрации США необходимо | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T05:38+0300
2024-04-11T05:38+0300
2024-04-11T05:42+0300
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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Заверения чиновников Пентагона о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками "непредсказуемой эскалации", администрации США необходимо отказаться от таких заявлений, сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Накануне в палате представителей Конгресса США состоялись слушания, в которых участвовали помощника главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер и командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. Уолландер заявила о том, что руководству России необходимо "преподать урок" в контексте Крыма. Комментируя высказывания чиновников Минобороны Соединенных Штатов, Антонов заявил представителям СМИ: "Администрации США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Очевидно, что режим Зеленского - в агонии". Американские чиновники не унимаются и "подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления", отметил посол России. "Особенно циничными выглядят действия ВСУ против гражданского населения, - подчеркнул дипломат. - Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность". Резюмируя, Антонов заявил, что "убедительные победы российских Вооруженных сил на фронте подтверждают, что американцы проиграли в войне "до последнего украинца", пытаясь нанести стратегическое поражение России".
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россия, анатолий антонов, пентагон
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Анатолий Антонов, Пентагон
Антонов оценил заявления Пентагона о стратегическом поражении России
Антонов: заверения Пентагона о стратегическом поражении РФ чреваты эскалацией
МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Заверения чиновников Пентагона о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками "непредсказуемой эскалации", администрации США необходимо отказаться от таких заявлений, сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Накануне в палате представителей Конгресса США состоялись слушания, в которых участвовали помощника главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер и командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. Уолландер заявила о том, что руководству России необходимо "преподать урок" в контексте Крыма.
Комментируя высказывания чиновников Минобороны Соединенных Штатов, Антонов заявил представителям СМИ: "Администрации США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Очевидно, что режим Зеленского - в агонии".
Американские чиновники не унимаются и "подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления", отметил посол России.
Глава Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о будущем Крыма
"Особенно циничными выглядят действия ВСУ против гражданского населения, - подчеркнул дипломат. - Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность".
Резюмируя, Антонов заявил, что "убедительные победы российских Вооруженных сил на фронте подтверждают, что американцы проиграли в войне "до последнего украинца", пытаясь нанести стратегическое поражение России".