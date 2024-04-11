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В Пентагоне рассказали о попытках заблокировать Starlink для ВС России

В Пентагоне рассказали о попытках заблокировать Starlink для ВС России - 11.04.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне рассказали о попытках заблокировать Starlink для ВС России

Пентагон стремится не допустить, чтобы ВС России использовали системы спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом сообщает издание Defence One, ссылаясь на... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T06:20+0300

2024-04-11T06:20+0300

2024-04-11T06:26+0300

спецоперация на украине

сша

россия

starlink

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МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Пентагон стремится не допустить, чтобы ВС России использовали системы спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом сообщает издание Defence One, ссылаясь на информацию помощника главы Минобороны США Джона Пламба. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В СМИ при этом ранее появлялись данные о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию, однако эта информация позднее была опровергнута миллиардером Илоном Маском. Бизнесмен отмечал, что терминалы "не продавались прямо или косвенно России", а соответствующие слухи - "категорически неправда". Как рассказывает издание, Пламб сообщил, что Минобороны США взаимодействует с украинской стороной и компанией Илона Маска SpaceX, чтобы не позволить российским войскам использовать систему спутниковой интернет-связи. "Мы работаем над этим", - цитирует высказывание Пламба Defence One. По словам помощника главы Минобороны США, которые передает издание, Пентагон не в силах запретить компании SpaceX обслуживать комплексы Starlink,котортые находятся в распоряжении российской армии. Вместе с тем Пламб заявил, что Россия приобретает необходимое оборудование на черном рынке. При этом он назвал компанию SpaceX "отличным партнером", рассуждая, все ли делает эта компания, чтобы ВС России перестали использовать комплексы Starlink. Еще в октябре прошлого года владелец SpaceX Илон Маск заявил, что компания из-за высоких расходов больше не в состоянии оплачивать обслуживание Starlink на Украине. При этом SpaceX призвала Минобороны США взять все издержки на себя. Впоследствии Маск был вынужден продолжить финансирование обслуживание Starlink на территории Украины.

https://1prime.ru/20240320/zakharova-846512047.html

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сша, россия, starlink