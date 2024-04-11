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В ДНР предупредили о новом "контрнаступе" Украины

В ДНР предупредили о новом "контрнаступе" Украины - 11.04.2024, ПРАЙМ

В ДНР предупредили о новом "контрнаступе" Украины

Анонсированное украинской стороной новое контрнаступление не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства, заявил советник главы ДНР | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T07:26+0300

2024-04-11T07:26+0300

2024-04-11T07:41+0300

спецоперация на украине

россия

контрнаступление

всу

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Анонсированное украинской стороной новое контрнаступление не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующие ему обстоятельства, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Президент Украины Владимир Зеленский ранее в беседе с изданием Bild сообщил о плане нового контрнаступления ВСУ, отметив, что для его успеха Украине необходимо больше западного вооружения. После этого украинский лидер побеседовал и с изданием Politico. Он заявил, что предыдущая попытка наступления Украины была не столь успешной, и обвинил в этом саботаж, которому, по словам Зеленского, Украина подверглась изнутри. При этом он отметил, что российские войска знали, где Украина собирается наносить удары. Комментируя слова Зеленского, Кимаковский отметил: "Может ли новое контрнаступление Украины быть успешным? Мое мнение - естественно, нет. Не может быть возможным из-за того, что мы уже понимаем тактики противника и понимаем, какое Киеву может быть поставлено оружие из западных стран". В то же время советник Пушилина уточнил, что против планов нового "контрнаступа" ВСУ играют и серьезные проблемы с западным финансированием, и большие проблемы с боеприпасами, и с формированием системы безопасности на Западе, с учетом того, что "они уже выгребли из своих сусеков остававшееся в странах бывшего Варшавского договора оружие и не могут нарастить необходимые для ведения крупномасштабных боевых действий объемы военного производства". При этом Кимаковский предупредил, что к заявлению Зеленского о новом контрнаступлении следует относиться всерьез. По его мнению, "Зеленский в данном случае делает ставку на поставку самолетов F-16, новых ракет, управляемых бомб и, естественно, на развитие беспилотных систем, которые действительно сегодня показали свою эффективность с обеих сторон линии боевого соприкосновения". "Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - заключил советник Пушилина.

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россия, контрнаступление, всу