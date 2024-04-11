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Несмотря на потери Украины. На Западе призвали начать переговоры с Россией

Несмотря на потери Украины. На Западе призвали начать переговоры с Россией - 11.04.2024, ПРАЙМ

Несмотря на потери Украины. На Западе призвали начать переговоры с Россией

Западу следует хотя бы начать переговоры с Российской Федерацией, даже если они сейчас, в момент слабости Киева, будут означать для Украины потерю территорий,... | 11.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-11T09:11+0300

2024-04-11T09:11+0300

2024-04-11T09:12+0300

спецоперация на украине

канцлер

россия

переговоры

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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. Западу следует хотя бы начать переговоры с Российской Федерацией, даже если они сейчас, в момент слабости Киева, будут означать для Украины потерю территорий, призвал в беседе с изданием Die Zeit канцлер Австрии Нехаммер.Он высказал опасение, что конфликт на Украине "имеет потенциал стать более масштабным и неконтролируемым", а государства Запада могут быть в него вовлечены."Чем дольше длится эта война, тем выше риск вовлечения, - отметил Нехаммер. - Сначала говорилось, что поддержим боеприпасами, оборонительным вооружением. Было много табу, которые внезапно перестали ими быть. Поэтому посылаются еще и боевые танки, а теперь уже и истребители".В Европе не будет мира без России, подчеркнул глава австрийского правительства и добавил: "Нужно попытаться найти способы остановить эту войну".Отвечая на замечание, что, Украина, начав переговоры, будет вынуждена идти "на дальнейшую уступку территории", канцлер заявил, что "самое главное, чтобы мы вообще начали".Он уверен, что украинцы должны видеть, что "мы на Западе, с одной стороны, поддерживаем их, но также думаем, как могут закончиться страдания". Лучшей кандидатурой на роль посредника в переговорах, по мнению Нехаммера, сейчас является Турция.

https://1prime.ru/20240407/pellegrini-847155483.html

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канцлер, россия, переговоры