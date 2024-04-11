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"Окружат, как немцев". На Западе узнали, что Россия приготовила для ВСУ
"Окружат, как немцев". На Западе узнали, что Россия приготовила для ВСУ - 11.04.2024, ПРАЙМ
"Окружат, как немцев". На Западе узнали, что Россия приготовила для ВСУ
В случае прорыва Вооруженные силы России могут стремительно окружить и уничтожить противника — как они уже делали с войсками нацистской Германии, пишет... | 11.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-11T12:33+0300
2024-04-11T12:33+0300
2024-04-11T12:34+0300
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ. В случае прорыва Вооруженные силы России могут стремительно окружить и уничтожить противника — как они уже делали с войсками нацистской Германии, пишет норвежское издание Forsvaret Forum, ссылаясь на военных экспертов.По мнению подполковника и научного сотрудника Норвежской военной академии Трюгве Смидта, чьи комментарии приводятся в статье, если российские войска прорвут фронт на одном или нескольких участках, то смогут сделать ровно то же самое, что уже делали с немцами в конце Второй мировой войны."Тогда им удалось прорвать немецкие позиции, окружить войска противника и уничтожить значительную их часть… Это значит, что ВСУ будут оттеснены так далеко, что никогда не смогут вернуть свои позиции", — отметил подполковник.При этом преподаватель Норвежской военной академии и эксперт по наземным силам и обычным вооружениям России майор Амунд Усфлатен, которого также цитирует Forsvaret Forum, отметил, что даже одна Европа – без Соединенных Штатов – значительно превосходит Россию по экономическому, технологическому и промышленному потенциалу. Однако есть парадокс, который, по мнению майора, заключается в том, что европейские страны не могут конвертировать свой превосходящий потенциал в производство артиллерийских снарядов и ракет для ПВО. А они, как подчеркивает Усфлатен, могут решить исход конфликта.По его мнению, если ситуация повернется не в пользу Украины, эта страна может быть обречена на проигрыш в течение нескольких месяцев, — и Запад при всем желании ничем не поможет, потому что не может организовать производство ключевых элементов."Это может означать, что Украина уже проиграла, даже если прямо сейчас такого ощущения не возникает, — говорит Усфлатен. — Когда Вооруженные силы Украины больше не смогут сдерживать российский натиск, будет уже слишком поздно".
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Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, РОССИЯ, УКРАИНА
"Окружат, как немцев". На Западе узнали, что Россия приготовила для ВСУ
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МОСКВА, 11 апр – ПРАЙМ.
В случае прорыва Вооруженные силы России могут стремительно окружить и уничтожить противника — как они уже делали с войсками нацистской Германии, пишет норвежское издание Forsvaret Forum
, ссылаясь на военных экспертов.
По мнению подполковника и научного сотрудника Норвежской военной академии Трюгве Смидта, чьи комментарии приводятся в статье, если российские войска прорвут фронт на одном или нескольких участках, то смогут сделать ровно то же самое, что уже делали с немцами в конце Второй мировой войны.
"Тогда им удалось прорвать немецкие позиции, окружить войска противника и уничтожить значительную их часть… Это значит, что ВСУ будут оттеснены так далеко, что никогда не смогут вернуть свои позиции", — отметил подполковник.
При этом преподаватель Норвежской военной академии и эксперт по наземным силам и обычным вооружениям России майор Амунд Усфлатен, которого также цитирует Forsvaret Forum, отметил, что даже одна Европа – без Соединенных Штатов – значительно превосходит Россию по экономическому, технологическому и промышленному потенциалу. Однако есть парадокс, который, по мнению майора, заключается в том, что европейские страны не могут конвертировать свой превосходящий потенциал в производство артиллерийских снарядов и ракет для ПВО. А они, как подчеркивает Усфлатен, могут решить исход конфликта.
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По его мнению, если ситуация повернется не в пользу Украины, эта страна может быть обречена на проигрыш в течение нескольких месяцев, — и Запад при всем желании ничем не поможет, потому что не может организовать производство ключевых элементов.
"Это может означать, что Украина уже проиграла, даже если прямо сейчас такого ощущения не возникает, — говорит Усфлатен. — Когда Вооруженные силы Украины больше не смогут сдерживать российский натиск, будет уже слишком поздно".